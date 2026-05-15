Найден способ «спасти» шоколад от исчезновения

Ученые предложили способ повысить урожайность какао и одновременно сократить выбросы углекислого газа. Речь идет о применении измельченной горной породы - базальтовой пыли, которая улучшает свойства почвы и связывает CO₂. Об этом сообщает European Geosciences Union (EGU), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Какао-дерево (Theobroma cacao), название которого с греческого переводится как "пища богов", растет в тропических лесах с высоким уровнем биоразнообразия. Однако за последние десятилетия спрос на шоколад резко вырос, что привело к расширению плантаций и вырубке лесов. Как отметила автор исследования, аспирантка Университета Шеффилда, Изабелла Стили, средняя урожайность какао составляет около 480 килограммов с гектара, хотя потенциал может быть в разы выше.

Чтобы не увеличивать площади за счет лесов, ученые ищут способы повысить продуктивность уже существующих хозяйств. В своей работе Стили изучила, может ли "ускоренное выветривание пород" улучшить плодородие почвы на плантациях в Бразилии - в регионах Атлантического леса, сильно пострадавших от вырубки.

Исследование охватило два типа агросистем. Первый - коммерческая ферма, где деградированные пастбища засаживают какао-деревьями и теневыми породами. Второй - традиционная система, при которой какао выращивают среди естественного леса. Она лучше сохраняет биоразнообразие, но дает меньший урожай.

Проблема тропических почв в том, что после вырубки леса нарушается круговорот питательных веществ. Из-за высокой температуры и обильных осадков почва теряет способность удерживать минералы и закисляется. Это снижает доступность питательных элементов и увеличивает поглощение токсичных веществ, таких как алюминий и кадмий. Со временем урожайность плантаций падает.

Добавление тонко измельченной базальтовой пыли позволяет нейтрализовать кислотность и повысить доступность питательных веществ. Кроме того, в процессе выветривания породы происходит связывание углекислого газа из атмосферы.

Первые результаты двухлетнего эксперимента показали, что на коммерческих плантациях почва улучшается быстрее, что может способствовать восстановлению фрагментированных лесных экосистем. В то же время система кабрука, по предварительным данным, эффективнее связывает CO₂. Это открывает возможность для фермеров компенсировать расходы за счет продажи углеродных кредитов.

Поскольку большая часть какао производится на небольших фермах площадью менее 50 гектаров, повышение урожайности может напрямую улучшить уровень жизни местных сообществ. По словам Стили, фермеры активно поддерживают такие инициативы и заинтересованы в технологиях, которые помогут сохранить их хозяйства в условиях растущего спроса на шоколад.