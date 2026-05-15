Французы придумали гениальный способ использовать остатки сыра

После сырной тарелки почти всегда остаются кусочки, которые не пристроить ни туда ни сюда.

Немного бри, обрезок чеддера и ломтик гауды, как правило, либо прячут в холодильнике, пока все не станет твердым не покроется плесенью, либо сразу безжалостно выбрасывают.

Французы, к кулинарным советам которых прислушиваются во всем мире, придумали способ превратить такие остатки в отдельное блюдо - fromage fort, что буквально переводится как "крепкий сыр".

Как передает Day.Az со ссылкой на Едим Дома, в соцсетях рецепт снова набрал популярность после ролика блогера Эшли Пикард. Она показала, как смешивает остатки сыров с чесноком, зеленью и белым вином и получает кремовую намазку.

Для сырной намазки понадобятся:

2-3 горсти сыра;

1 зубчик чеснока

зелень (петрушка, зеленый лук, тимьян)

немного белого вина

соль и перец

Все ингредиенты складывают в блендер и пробивают до кремовой консистенции. Вино добавляют в перебитую массу понемногу, чтобы слегка разбавить намазку.

Французы едят такую намазку с багетом, крекерами, тостами, запеченным картофелем и овощами, а пользователи соцсетей, как стало ясно из комментариев, предпочитают брать "крепкий сыр" за основу для горячих бутербродов.

Подарить вторую жизнь можно чему угодно. Например, корки от пиццы, как советовала блогер Элли Тамар, переделывают в новую закуску. Для этого остатки бортиков нарезают небольшими кусочками, смазывают растопленным маслом и выкладывают на противень. Сверху посыпают смесью кунжута, мака, чеснока, лука и соли.

Запекают закуску 8-10 минут при 180°C.