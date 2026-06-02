Сколько малины можно есть в день?

Сколько грамм малины можно съесть, чтобы получить пользу? И можно ли употреблять вкуснейшую летнюю ягоду бездумно?



Специалист в области диетологии, директор клиники эстетической медицины, кандидат медицинских наук Маргарита Королева в беседе с "Радио 1" заявила, что двух чашек свежей малины (300-400 грамм) в день достаточно, передает Day.Az.

"Даже половину килограмма можно съесть, разделив на два-три приёма, потому как это сезонный продукт. Зимой мы малину не сможем найти на рынке в качестве источника всех полезных составляющих. В ней содержатся биофлавоноиды и антиоксиданты", - сказала она.

Эксперт уточнила, что в качестве монопродукта ягоду использовать не стоит, потому что в рационе должен быть баланс белков, жиров и углеводов.

"Зимняя привозная малина не обладает теми же свойствами, что летняя. Поэтому наслаждаться сезоном нужно сполна, но в рамках разумного. Не пытайтесь заменить ею весь рацион. И помните: ягода - это десерт и удовольствие, а не таблетка от ожирения", - резюмировала Королева.