Названа дата следующего крупного обновления Windows

Компания Microsoft объявила название очередного крупного релиза операционной системы Windows 10. Апдейт, ранее скрывавшийся под рабочим именем Redstone 5, выйдет в следующем месяце в качестве Windows 10 October 2018 Update, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Его разошлют на более чем 700 миллионов устройств под управлением Windows 10, сообщила корпоративный вице-президент Microsoft Роанн Соунс в официальном блоге. Точная дата выхода обновления не уточняется.

Как ожидается, работа над октябрьским апдейтом будет завершена к концу сентября. В первых числах октября предварительную сборку отдадут участникам программы тестирования Windows Insiders, а публичный релиз состоится позднее в том же месяце. Больше деталей об Windows 10 October 2018 Update в компании пообещали рассказать в течение ближайших недель.

Windows 10 October 2018 Update будет включать исправления ошибок и безопасности системы, ряд улучшений браузера Microsoft Edge, темную тему для File Explorer ("Проводник"), новые функции Notepad ("Блокнот") и более информативный Xbox Game Bar ("Меню игры"). Появится облачный буфер обмена (Cloud Clipboard) - пользователи смогут скопировать текст или файл на одном устройстве, а вставить на другом.

Следующее за октябрьским обновление, известное под кодовым именем 19H1, тестируется с конца июля. Оно запланировано к выходу на апрель 2019 года. Предположительно, 19H1 добавит в ОС функцию Sets ("Группы"), которая позволит создавать вкладки внутри любого приложения для Windows 10, а также "песочницу" InPrivate Desktop для запуска подозрительных программ внутри безопасного, изолированного контейнера.