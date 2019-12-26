Спорам о том, как правильно заряжать смартфоны и мобильные телефоны, не меньше лет чем самой технологии мобильных устройств. В последние годы в большинство смартфонов ставят литиево-ионные батареи, которые нужно эксплуатировать вполне определённым образом, чтобы избежать преждевременной потери ёмкости, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

О том, как нужно заряжать смартфон, чтобы не испортить батарею раньше времени, рассказал изданию Business Insider Доминик Шульте. Он занимает пост управляющего директора в BatterieIngenieure - немецкой исследовательско-производственной фирме, специализирующейся на аккумуляторах.

На вопрос, когда лучше заряжать смартфон, Шульте ответил: делать это можно в любое время. В том, как правильно обращаться с аккумулятором iPhone, телефона Samsung Galaxy или любого другого современного мобильного устройства есть один главный принцип: нужно избегать ситуации, когда батарея долгое время держится на 100% заряда и продолжает подзаряжаться - например, ночью.

Производители смартфонов не слишком обеспокоены тем, что большинство пользователей заряжают их устройства именно так - всю ночь напролёт, то есть заряжают неправильно. Возможно потому, что воздействие такого подхода проявляется не сразу, а может просто из-за того, что выпускать слишком долговечные смартфоны невыгодно. В Google на запрос Business Insider отметили, что в современных смартфонах есть контроллер питания, который приостанавливает зарядку каждый раз, когда аккумулятор заполняется полностью. Он возобновляет процесс только после того, как устройство хотя бы немного разрядится.

При этом и Шульте из BatterieIngenieure, и производители согласны в одном: хранение смартфона полностью заряженным вредит батарее. Если вы собираетесь некоторое время не пользоваться устройством, лучше выключить его, предварительно дождавшись снижения уровня заряда до примерно 50%. Немецкий эксперт считает, что медленнее всего батареи "стареют" при хранении, если заряжены на 30-50%.

То есть, даже если вам очень нравится видеть на экране смартфона такую успокаивающую надпись "100%" или залитый под завязку зелёный индикатор, стремиться к полному заряду любой ценой не стоит - батарее долго быть в таком состоянии не нравится. Оптимально заряжать аккумулятор по необходимости в течение дня: до 50, 70 или 80 процентов - как получится. Но если он успел зарядиться до 100% - лучше, чтобы продлить жизнь батарее смартфона, отключить его в этот момент от зарядного устройства.