Названа причина отсутствия iPhone с USB-C

Apple не собирается внедрять в iPhone универсальный порт USB-C. Об этом сообщает издание iDrop News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В колонке для издания известный инсайдер LeaksApplePro назвал причину, по которой Apple уже 10 лет выпускает смартфоны с портом Lightning. По словам специалиста, компания не собирается отказываться от проприетарного разъема по финансовым соображениям. Автор отметил, что IT-гигант получает большие деньги с лицензионных платежей от любого производителя, который выпускает Lightning-аксессуары - зарядки, адаптеры, док-станции и прочее оборудование.

"Apple зарабатывает много денег на этих лицензионных платежах и не планирует прекращать этот доход", - заявил LeaksApplePro. Поэтому компания не откажется от Lightning в пользу USB-C, который используется в Android-смартфонах, из-за отсутствия возможности заработать на этом.

Инсайдер заметил, что Apple заменит устаревший порт только тогда, когда полностью перейдет на технологию беспроводной зарядки и передачи данных по MagSafe. Разъем Lightning базируется на технологии USB 2.0, из-за чего скорость передачи данных по проводу не является высокой. По информации автора, в iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max увеличится скорость передачи данных. "У iPhone 16 Pro есть шанс стать первым смартфоном Apple без портов", - подытожил специалист.