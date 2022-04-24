Android начал терять популярность

В 2018 году операционная система Android занимала 77,32% на мировом рынке, но по состоянию на январь 2022 года эта доля снизилась до 69,74%, сообщает портал Apple Insider со ссылкой на исследование StockApps. В то же время операционная система iOS от Apple увеличила свою долю с 19,4% до 25,49%, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В исследовании отмечается, что популярность ОС зависит от региона. Так, 84% всех смартфонов в Африке работают под управлением Android. На долю iOS приходится примерно 14% устройств на всем континенте, в то время как KaiOS и другие делят оставшиеся два процента.

Аналогичная ситуация складывается в Европе, где смартфоны на базе Android занимают около 69,32% рынка, а 30% - iPhone. Другим версиям мобильных ОС досталось менее 1%.

На азиатском и южноамериканском континентах Android доминирует, имея 81% и 90% соответственно. Доля iOS составляет 18% в Азии и 10% в Южной Америке. Другие операционные системы занимают менее одного процента на обоих континентах.

По данным Apple Insider, компания из Купертино доминирует на мировом рынке носимых устройств благодаря Apple Watch и занимает большую долю в категории наушников в США.