Пользователи стали чаще покупать подержанные смартфоны

Рынок восстановленных смартфонов вырос на 15% в 2021 году по сравнению с предыдущим годом, опередив рост спроса на новые смартфоны на 4,5%, говорится в исследовании Counterpoint Research. Отмечается, что отремонтированные гаджеты набирают все большую популярность не только среди потребителей, но и операторов связи и производителей смартфонов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Восстановленный смартфон - это подержанный гаджет, который был возвращен владельцем ввиду неисправности и отремонтирован производителем для перепродажи.

Главным фактором повышенного спроса на восстановленные устройства называется экономия средств. Наибольший интерес к таким гаджетам проявили на рынке Латинской Америки и Индии - 29% и 25% соответственно. На рынках США, Европе и Китае спрос на восстановленные смартфоны увеличился на 15%, 10% и 10% соответственно.

Кроме финансовых сложностей к выбору подержанных устройств пользователей подталкивают экологические убеждения. Отмечается, что покупка восстановленного смартфона вместо нового - хороший способ сократить углеродный след.

Наибольший интерес на рынке подержанных смартфонов покупатели проявляли к iPhone и Samsung.