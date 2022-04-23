Раскрыт секрет защиты смартфона от утечки данных

Своевременное и регулярное обновление приложений защитит смартфон от утечки данных, Об этом рассказал Lenta.ru эксперт по информационной безопасности Тарас Татаринов, передает Day.Az.

"Самая лучшая защита от утечки данных - это своевременное обновление всех программ, которые присутствуют на телефоне", - отметил он.

По словам ИБ-специалиста, нужно регулярно выполнять еще несколько правил, чтобы смартфон было крайне сложно взломать.

"Необходимо скачивать приложения только в официальных магазинах и пользоваться приложениями, которые имеют высокий рейтинг и большое количество скачиваний", - посоветовал эксперт. Он пояснил, что это не гарантирует безопасность приложения, но снижает риск того, что там будет поломка.

Также Татаринов указал, что для хранения секретной информации на смартфоне стоит использовать антивирус. Специалист заключил, что чем больше лишних приложений установлено на смартфоне, тем выше вероятность, что в каком-то из них будет серьезная уязвимость, способная привести ко взлому гаджета.