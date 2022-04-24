https://news.day.az/hitech/1456084.html Tesla на автопилоте врезалась в бизнес-джет - ВИДЕО
Tesla на автопилоте врезалась в бизнес-джет - ВИДЕО
Электромобиль Tesla, управляемый функцией автоматической парковки и подъезда к водителю Smart Summon, врезался в самолет, передает Day.Az со ссылкой на ferra.ru.
Крупной аварии не произошло: Tesla двигалась на невысокий скорости, медленно врезалась в самолет и развернула его. Как отмечается, это одномоторный легкий реактивный самолет Cirrus Vision стоимостью $3,5 млн, примерно 257,25 млн рублей.
Функция Smart Summon обеспечивает автоматическую парковку и беспилотный подъезд к водителю, объезжая при этом препятствия. Также говорится, что Smart Summon уже не в первый раз становится причиной аварий.
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