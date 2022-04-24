Tesla на автопилоте врезалась в бизнес-джет

Крупной аварии не произошло: Tesla двигалась на невысокий скорости, медленно врезалась в самолет и развернула его. Как отмечается, это одномоторный легкий реактивный самолет Cirrus Vision стоимостью $3,5 млн, примерно 257,25 млн рублей.

Функция Smart Summon обеспечивает автоматическую парковку и беспилотный подъезд к водителю, объезжая при этом препятствия. Также говорится, что Smart Summon уже не в первый раз становится причиной аварий.