В WhatsApp для смартфонов Apple появилась новая функция

В последней версии мессенджера WhatsApp для смартфонов iPhone появилась новая функция - теперь до 32 пользователей одновременно смогут участвовать в групповых голосовых звонках, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что речь идет о версии 22.8.80, доступной для загрузки всем обладателям гаджетов Apple на iOS. Также в обновлении содержится переработанный интерфейс приложения.

По данным журналистов, еще в эту версию добавлена новая настройка приватности - возможность закрыть доступ к любимым медиафайлам, которые в "Фото" помечены знаком сердца. Появление этих функций для всех пользователей может растянуться на неделю, как это случалось и с предыдущими улучшениями WhatsApp.