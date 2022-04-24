Новое требование Apple взбесило разработчиков игр

Apple предупредила разработчиков о скором удалении их приложений из App Store по причине долгого отсутствия новых версий их программ. Об этом со ссылкой на нескольких разработчиков сообщило сетевое издание The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В своем уведомлении Apple не уточняет о приемлемых сроках, в рамках которых разработчики могут не обновлять свои приложения и не беспокоиться о грозящем удалении. Однако, судя по отзывам авторов некоторых программ, такие уведомления получают разработчики всех приложений, новые версии которых не появлялись как минимум 2 года.

На разработку обновления и его загрузку в App Store компания дает 30 дней. Если в течение этого времени новая версия приложения не поступит на модерацию, оно будет автоматически снято с продаж.

Несколько независимых разработчиков игр крайне критично отозвались о новой инициативе Apple. Например, автор игры Motivoto Роберт Кабве заявил в Twitter, что ему тошно от нового решения IT-корпорации. По его словам, это несправедливо по отношению к независимым программистам, поскольку они, как правило, работают в одиночку и не всегда обладают временем и силами, чтобы регулярно обновлять свои проекты.

В аналогичном ключе высказалась и Эмилия Лазер-Уокер, которую Apple также предупредила о скором удалении нескольких ее проектов из App Store.

"Apple удаляет несколько моих старых игр, потому что они "не обновлялись уже значительное время". Игры могут существовать как законченный продукт! Эти бесплатные проекты не подходят для постоянного обновления или сервисной модели, это законченные работы многолетней давности", - заявила она.

Впрочем, не только разработчики игр оказались разочарованы решением Apple. Так, например, Коста Элефтериу сообщила, что компания уже удалила ее приложение FlickType, которое является клавиатурой для слабовидящих пользователей Apple Watch.

На данный момент, Apple никак не отреагировала на критику своего решения со стороны разработчиков.