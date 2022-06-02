Появились первые снимки iPhone 14

В Сети опубликовали фотографии новых смартфонов линейки iPhone 14. Как сообщает Wccftech, это первые снимки полностью готовых устройств, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что дизайн iPhone 14 практически идентичен смартфонам Apple, выпущенным осенью 2021 года. У гаджетов будут передние и задние стеклянные панели. По словам инсайдеров, у моделей 14 Pro и 14 Pro Max отсутствует "челка", вместе нее будут два выреза - под датчики и под фронтальную камеру.

Также, судя по фотографиям, базовые гаджеты - iPhone 14 и 14 Max - выйдут с двойной камерой, а iPhone 14 Pro и 14 Pro Max - с тройной. Новый корпус девайсов будет изготовлен из алюминия и из титана соответственно.