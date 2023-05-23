Названы лучшие бюджетные смартфоны 2023 года

Редакция портала Gizchina составила топ из 10 лучших бюджетных смартфонов, которые можно купить в 2023 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, на первом месте оказался Motorola Moto G62, который, по мнению Gizchina, получил продуманный дизайн, впечатляющее время автономной работы и "чистый" Android 12. Причем у смартфона имеются и недостатки в виде медленной зарядки, камеры среднего качества и изредка проседающей производительности.

Nokia G60 5G получил второе место. Отмечается, что устройство имеет большой дисплей, достойную основную камеру, высокую автономность и длительную поддержку ПО от производителя. Однако устройство может расстроить медленной зарядкой на 20 Вт и посредственными вспомогательными камерами.

Realme C35 поместили на третье место. По версии Gizchina, устройство получило лучший в категории дизайн, четкий и красочный дисплей, а также качественную камеру. Однако смартфон не выделяется на фоне конкурентов особой производительностью, у него не лучшие показатели автономности и экран с частотой 60 Гц.

На четвертом месте оказался Redmi Note 10 Pro, получивший качественный экран, низкий ценник, емкий аккумулятор и качественную основную камеру. Авторы рейтинга отнесли отсутствие оптической стабилизации, а также оболочку MIUI к недостаткам устройства.

Пятое место закрепилось за Poco M4 Pro, который может похвастаться высоким временем автономности и качественной камерой. Однако габариты устройства, MIUI и ненадежный сканер отпечатков пальцев могут расстроить потенциального покупателя.

В топ также попали Poco M4 Pro 5G, Redmi Note 11, Redmi 10, Nokia G22 и Samsung Galaxy A13.