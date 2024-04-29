Новый iPad Pro будет мощнее компьютеров Apple
Предстоящий iPad Pro может быть оснащен чипом M4, пропуская поколение M3.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание 9to5Mac, ссылаясь на известного инсайдера и корреспондента Bloomberg Марка Гурмана.
По данным Гурмана, в рекламе нового iPad Pro компания Apple будет акцентировать внимание потребителей на функциях планшета, завязанных на ИИ. В этом контексте планшет окажется крайне производительным за счет нового Neural Engine в чипе M4.
"Включение M4, безусловно, является ключевым изменением и будет сопровождаться другими ожидаемыми новыми опциями, такими как OLED-дисплей и измененное расположение фронтальной камеры", - пишет 9to5Mac.
Пока неясно, какие функции искусственного интеллекта будут готовы к весне, поскольку большая часть программного обеспечения Apple с ИИ запустится вместе с iOS 18 на WWDC, которая состоится в июне.
Помимо презентации новых 11-дюймового и 13-дюймового iPad Pro, также ожидается появление новой линейки iPad Air, на этот раз с более крупным экраном. Шоу Apple, на котором будут представлены эти новинки, начнется 7 мая в 18:00 по Баку.
Обновление остальных серий iPad, по данным Гурмана, случится осенью 2024 года. Примерно в это же время Apple представит и новые компьютеры Mac c M4.
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