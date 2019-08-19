Побочные эффекты есть у большинства фармпрепаратов и в большинстве случаев они никого не смущают. Тем не менее, побочный эффект "рак" заставит быть осторожнее даже оптимистов, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

До недавнего времени препарат Атаканд® Плюс никак не связывали с онкологией - обычное гипотензивное, мочегонное средство, действующие вещества кандесартан + гидрохлоротиазид (блокатор рецепторов ангиотензина II + диуретик).

Однако два исследования, проведенных датскими специалистами с использованием данных Датского Национального Регистра Рака, показали связь между приемом гидрохлоротиазида и повышенным риском развития немеланомного рака кожи (НМРК) - базальноклеточной карциномы и плоскоклеточной карциномы. Также было обнаружено, что при увеличении суммарной (накопленной) дозы гидрохлоротиазида риск НМРК возрастает.

Что касается механизма, способствующего возникновению рака, специалисты предполагают, что виновато фотосенсибилизирующее действие гидрохлоротиазида.

Поэтому людям, принимающим Атаканд® Плюс, рекомендовано меньше бывать на солнце и наблюдать за кожей. При первых подозрениях на новообразования или трансформацию существующих образований - обращаться к врачу.

Характерно, что изменения в аннотации коснутся только Атаканд®Плюс. Между тем известно около 50 препаратов, в состав которых входит гидрохлоротиазид (в основном, диуретики и гипотензивные). Будут ли дополнены их аннотации, пока неизвестно.

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