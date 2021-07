Ученые: две дозы вакцины Pfizer или AstraZeneca дают высокую защиту от дельта-штамма

Полная вакцинация препаратами консорциума Pfizer и BioNTech, а также компании AstraZeneca дает высокую защиту от дельта-варианта коронавируса. Об этом свидетельствуют результаты исследований, опубликованные изданием The New England Journal of Medicine, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как отмечается в публикации, специалисты провели анализ течения заболевания среди пациентов, привитых данными вакцинами в Англии. По его результатам было установлено, что в случае заражения дельта-вариантом вакцинация двумя дозами препарата дает практически тот же уровень защиты, что и при заражении альфа-вариантом, который появился в Великобритании и получил особенное распространение в начале 2021 года.

Так, вакцинация двумя компонентами препарата Pfizer и BioNTech давала защиту 88% при заражении дельта-штаммом, по сравнению с 93,7% при варианте "альфа". Две дозы вакцины AstraZeneca давали защиту на уровне 67% при дельта-штамме и 74,5% - при альфа-варианте.

"Сравнение эффективности вакцин при дельта-варианте и альфа-варианте после введения двух доз препарата выявило лишь небольшие различия", - подчеркивается в материале. "Эти выводы говорят в пользу усилий по вакцинации двумя дозами препарата представителей уязвимых групп населения", - подчеркнули авторы.

Ранее директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил об угрозе появления более опасного, чем дельта-вариант, штамма коронавируса, который сможет "увернуться" от действия существующих вакцин. По его словам, вакцинация 70% населения каждой страны к середине следующего года позволит не только остановить пандемию нового коронавируса, но и перезапустить мировую экономику.