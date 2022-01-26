Названы факторы риска образования тромбов

Тромбы могут образовываться в венах и артериях - и те, и другие опасны для жизни человека. О том, как снизить факторы риска возникновения тромбоза, в эфире передачи "О самом главном" рассказал руководитель Центра сердечно-сосудистой патологии, профессор Заур Шугушев, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Для возникновения тромбов необходимо три условия: проблемы со стенками сосудов, замедление естественного кровотока и повреждение в сосудистой клетке", - пояснил Шугушев.

К факторам риска образования тромбов относятся сердечно-сосудистые заболевания, варикозная болезнь, курение, хирургические операции, длительные авиаперелеты, прием некоторых лекарственных препаратов, коронавирусная инфекция.

"Следует четко разделить артериальный и венозный тромбоз. Венозный тромбоз, как пправило, не опасен для жизни в отличие от артериального. Что такое тромбоз? Это прекращение кровотока. Если он прекратился в артерии, то это уже инфаркт или инсульт", - уточнил Заур Шугушев.

Специалист отметил, что точно диагностировать наличие в организме тромбов невозможно. Симптомы венозного тромбоза перечислил доктор Сергей Агапкин: "горячие" отеки, острая боль, судороги, изменение цвета кожи и ее структуры.