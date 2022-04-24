Иммунолог назвал два варианта будущего для коронавируса

Коронавирус может стать сезонной инфекцией либо обрести хозяина в природе. Такое мнение высказал ТАСС специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов, передает Day.Az.

"Куда денется вирус, как закончится пандемия? Два варианта: первый - он станет сезонной инфекцией, как грипп, переходя из одного полушария в другое (из южного в северное, и наоборот - при смене времен года), второй - он найдет нового хозяина в природе и станет еще одной новой природно-очаговой инфекцией. Собственно, такие заболевания, как Эбола, чума, существуют на хозяевах или в природных резервуарах", - сказал он.

По мнению Жемчугова, возникновение резервуаров коронавируса в животном мире не опасно для человека и в целом является нормальным процессом. "Это цель вируса как сообщества - сохраниться и выжить как вид. Он останется, и будут отбираться именно те мутации, которые будут способствовать его переходу в другой резервуар. Собственно, как он и пришел в человечество. То есть, где-то, как-то произошла мутация, которая сделала возможным размножение вируса на человеке", - подчеркнул он.

Тем не менее, по мере снижения популяционного иммунитета человечества люди опять смогут болеть ковидом, "получая вирус от хозяина-животного из природы", заключил Жемчугов.