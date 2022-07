Названы три продукта, портящие кожу

Большое количество белка, углеводов и жиров в рационе может негативно сказаться на состоянии кожи и стать причиной появления прыщей и раздражений, рассказали порталу Eat This, Not That врачи-дерматологи Мишель Грин и Йорам Харт, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Выпечка с большим содержанием сахара и белый хлеб повышают уровень глюкозы в крови, способствуют развитию в организме воспалительных процессов, снижают выработку коллагена, это негативно сказывается на состоянии кожи лица.

"Молочные продукты из коровьего молока вызывают увеличение размера кожных сальных желез, провоцируют выработку кожного сала. При этом больший вред наносит обезжиренное молоко из-за добавленного сахара", - предупредили дерматологи.

Прыщи могут появляться из-за регулярного употребления большого количества жирного красного мяса, лучше заменить подобную пищу на диетические продукты - филе индейки или курицы.