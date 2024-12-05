Названа бактерия, усугубляющая симптомы болезни Альцгеймера

Ученые из Университета штата Флорида обнаружили связь между кишечной бактерией Klebsiella pneumoniae и прогрессированием болезни Альцгеймера у мышей. Результаты исследования опубликованы в The Journal of Infectious Diseases, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В ходе эксперимента ученые поместили в организм мышей культуру K. pneumoniae с добавлением двухпроцентного раствора сахарозы. Klebsiella pneumoniae является условно-патогенным микроорганизмом, который в норме присутствует в небольшом количестве в кишечнике и на слизистых оболочках дыхательных путей человека и некоторых животных, не причиняя им вреда. При неблагоприятных условиях и ослаблении иммунитета Klebsiella pneumoniae способна проникать в легкие, мочевыводящие пути, кровь и оболочки мозга, вызывая инфекционные процессы.

Для исследования были отобраны мыши с уже имеющимися характерными для болезни Альцгеймера патологическими изменениями в мозге. Через шесть недель после заражения K. pneumoniae мыши прошли серию поведенческих тестов. Затем животных усыпили и заморозили их ткани в жидком азоте для дальнейшего анализа.

Результаты показали, что мыши, организм которых был колонизирован K. pneumoniae, демонстрировали более низкие когнитивные навыки. Кроме того, присутствие большего числа этих бактерий ускоряло прогрессирование болезни Альцгеймера.

Ученые установили, что K. pneumoniae способна просачиваться из кишечника в кровоток, в конечном итоге достигая головного мозга. При этом бактерия провоцирует нейровоспаление, выступающее причиной когнитивных нарушений. Исследователи предположили, что к аналогичным последствиям может привести активность K. pneumoniae и в организме человека. Чтобы подтвердить эту гипотезу необходимы дополнительные исследования.