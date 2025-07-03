Названы два продукта для поддержания здоровья зубов в пожилом возрасте

Чтобы поддержать здоровье полости рта в пожилом возрасте, важно употреблять в пищу рыбу и мясо - эти два продукта содержат вещества, необходимые для здоровья полости рта.

Как передает Day.Az, об этом рассказала "Газете.Ru" заведующая стоматологическим отделением Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета Наталья Хватова.

"Пожилым людям рекомендуется употреблять легкоусвояемую пищу, богатую белками. Для людей зрелого возраста это преимущественно рыба (в которой содержится много фтора, очень нужного для здоровья зубов), мясо рекомендуется употреблять два раза в неделю (в мясе содержится также необходимый зубам витамин В12). В молочных продуктах есть кальций, который укрепляет эмаль и зубы, делая их более плотными. Важен также и витамин С, недостаток которого может привести к выпадению зубов, что раньше проявлялось таким заболеванием как цинга. Тщательно пережевывая пищу, мы тренируем мышцы, а десны наполняются кровью. От того, как и чем мы питаемся, зависит здоровье зубов", - отметила врач.

Летом для пожилых людей также важен питьевой режим.

"Важен он и для того, чтобы убирать остатки пищи изо рта. Несладкие теплые морсы из свежих ягод дают организму необходимую жидкость и улучшают пищеварение. Теплый сезон приносит много свежих овощей и фруктов, но после потребления кислых ягод и фруктов, как и после каждого приема пищи, обязательно прополоскать рот обильным количеством воды", - добавила доктор.

Что касается ухода, то для пожилых людей стоматологи рекомендуют мягкие зубные щетки с густой щетиной. Обязательное использование межзубных ершиков и зубной нити (флосса). Зубную пасту нужно выбирать без хлоргексидина, если он не назначен стоматологом. Чистку зубов завершаем использованием ирригатора.