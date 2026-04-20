Назван неочевидный провокатор приступа мигрени

Загрязнение воздуха в сочетании с погодными условиями может повышать риск приступов мигрени. К такому выводу пришли ученые из Университета Бен-Гуриона в Негеве.

В работу включили данные о здоровье 7032 человек, проживающих на юге Израиля. За участниками наблюдали в среднем около 10 лет, сопоставляя случаи обращений за медицинской помощью по поводу мигрени с уровнем загрязнения воздуха и погодными условиями.

Выяснилось, что в дни с ухудшением качества воздуха число приступов резко возрастало. Так, при повышении концентрации диоксида азота (NO₂) вероятность обращения за неотложной помощью по поводу мигрени увеличивалась на 41%. Высокий уровень солнечной радиации и ультрафиолетового излучения также повышал риск - примерно на 23%.

Кроме того, длительное воздействие загрязненного воздуха влияло на течение заболевания. У людей, постоянно находившихся в условиях повышенного уровня NO₂, потребность в препаратах от мигрени была на 10% выше. При воздействии мелкодисперсных частиц (PM2.5) этот показатель увеличивался на 9%.

Исследование также показало, что погодные условия могут усиливать влияние загрязнения. Жара и сухой воздух повышали вред от выхлопных газов, тогда как холод и влажность усиливали воздействие мелких частиц. По мнению авторов, это указывает на возможное влияние климатических изменений на частоту приступов.

Ученые подчеркивают, что работа выявила устойчивую связь, но не доказывает прямую причинно-следственную зависимость. Тем не менее результаты указывают на важность учета экологических факторов при профилактике мигрени.