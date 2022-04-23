Шарль Мишель позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

23 апреля президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в ходе телефонного разговора была отмечена трехсторонняя встреча, состоявшаяся 6 апреля в Брюсселе по инициативе и с участием президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля, и затронуто значение проведения в соответствии с достигнутыми договоренностями нацеленной на результат практической работы.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля за поддержку, оказываемую в целях нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, в том числе демаркации и делимитации границ, подготовки мирного договора между двумя странами, открытия транспортно-коммуникационных линий, и постоянное внимание к этим вопросам.

Глава государства сказал, что в соответствии с итогами Брюссельской встречи азербайджанская сторона определила состав национальной комиссии по делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы, делегации по подготовке мирного договора между двумя странами и готова к переговорам с противоположной стороной в формате "Баку-Ереван". Президент Ильхам Алиев подчеркнул важность взять за основу пять принципов, представленных Азербайджаном для переговоров по мирному договору.

Президент Шарль Мишель отметил, что и впредь будет продолжать усилия с целью нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и обеспечения устойчивого мира в регионе Южного Кавказа.

В ходе беседы было одобрено намерение Европейского Союза оказать нашей стране поддержку в целях разминирования и установления судьбы около 4000 азербайджанцев, считающихся пропавшими без вести после первой армяно-азербайджанской войны.

В ходе разговора также был проведен обмен мнениями о перспективах сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.