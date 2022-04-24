Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила христианскую общину Азербайджана по случаю праздника Пасхи

На официальной странице Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в Instagram размещено поздравление, адресованное азербайджанской христианской общине, отмечающей праздник Пасхи.

Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:

"Искренне поздравляю всю христианскую общину Азербайджана по случаю праздника Пасхи! Желаю всем крепкого здоровья, теплых чувств и долгих лет жизни! Пусть в жизни каждого гражданина Азербайджана будет много светлых, счастливых дней! Да примет Всевышний все молитвы, вознесенные в эти благословенные праздничные дни!"