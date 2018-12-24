Акиф Меликов: Мы живем в эпоху расцвета политического таланта Ильхама Алиева

О роли личности в истории написано немало. Историки щедры на рассказы о том или ином правителе. Но, безусловно, куда ценнее оценка, данная политическому деятелю не историками, а его современниками и его согражданами. Я - один из граждан современного Азербайджана , кому посчастливилось жить в замечательную эпоху. Эпоху расцвета политического таланта Ильхама Алиева.

Сегодня главе нашего государства исполняется 57 лет - возраст политической молодости, если не сказать юности. Но, сколько уже сделано за те годы, что Ильхам Алиев стоит во главе нашего государства! На простое перечисление всех достижений Азербайджана под его руководством потребуется не одна аналитическая статья. А теперь представьте, каких титанических усилий стоит претворение в жизнь всей той работы, что была проделана главой нашего государства за те 15 лет, что Ильхам Алиев является президентом Азербайджана.

А ведь он стал главой нашего государства, когда ему не исполнилось и 44 лет. Он принимал эстафету у Гейдара Алиева- величайшего политика , патриарха , при одном упоминании имени которого известнейшие личности самых разных возрастов и из самых разных стран мира, переходили на восторженный шепот, вставали в знак глубочайшего почтения к нему. Согласие возглавить страну в сложнейший период ее новейшей истории - это был твердый и осознанный выбор человека, привыкшего действовать так, как завещал его великий отец, общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев.. Именно вера в правильность выбранного пути, опора на свой народ помогли Гейдару Алиеву выйти победителем в схватке со всеми своими политическими оппонентами. Ровно по тем же причинам непобедим Ильхам Алиев.

Он уже отправил на свалку истории двух президентов Армении- Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна. Два бывших карабахских сепаратиста, когда -то считавшие себя ровней Ильхаму Алиеву, ныне имеют жалкий вид , цепляются за соломинку, стараясь сохранить свою свободу. Финал их жизни был предсказуем. Как предсказуем и финал Никола Пашиняна и всех будущих правителей Армении. Потому, что сама Армения ныне влачит жалкое существование государства-изгоя, к которому проявляют неуважение даже те страны, в союзе с которыми она состоит. У нее уже нет настоящего. У нее, вне всякого сомнения, нет нормального будущего.

А сколь грамотна и эффективна внешняя политика современного Азербайджана! Очередным доказательством тому стало то, что пленарном заседании 12 декабря, Европарламент (ЕП) подавляющим большинством голосов (за - 401, против - 173) принял резолюцию "Об общей политике ЕС в области внешней политики и безопасности". В этом документе в очередной раз констатируется, что конфликты на территории стран "Восточного партнерства" (ВП), включая Азербайджан, должны решаться только на основе международно-правовых норм и принципов суверенитета, независимости, территориальной целостности и неприкосновенности международно признанных границ.

То была очередная блестящая дипломатическая победа Азербайджана и очередной дипломатический крах Армении, которая всегда и всюду пыталась спекулировать "правом наций и народов на самоопределение". Ничего у них не вышло! И не только в ЕС и ЕП. Мы все видим, что Армения превращена в государство -изгой даже в тех союзах, в которых она состоит. Азербайджан, не являющийся членом ЕАЭС и ОДКБ, имеет в этих организациях куда больший авторитет и влияние, чем Армения, в них состоящая! Наша страна имеет блестящие отношения с США, ведущими странами Европы, Турцией, Россией, Китаем, высок авторитет Азербайджана и в исламском мире. При этом, наша страна гордится своими эталонными отношениями с Израилем. Наконец, Баку стал традиционным местом встреч начальника Генерального штаба ВС России Валерия Герасимова и верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО генерала Кертиса Скапарротти.. Все это- наглядный итог поистине ювелирной внешнеполитической линии Азербайджана.

Но ведь на том не заканчивается список достижений нашей страны в период президентства Ильхама Алиева. Вы только вдумайтесь в смысл того, что уже стало явью! Азербайджан реализует несколько транспортных проектов среди которых: Китай-Казахстан-Азербайджан-Грузия-Турция-Черное море, Таджикистан-Узбекистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция-Черное море, Афганистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция-Черное море, проект Север-Юг. Так вот от всех этих транспортных коридоров Армения осталась в стороне. Это- причина настоящих и будущих потрясений в Армении. Это - плоды поистине гениальной политики Ильхама Алиева.

Эта политика гарантировала микро- и макроэкономическая стабильность в Азербайджане и позволила нашей стране финансировать гигантские энергетические проекты , а также развивать ненефтяной сектор экономики, инициировав создание промышленных парков и кварталов по всей стране. Эта политика превратила Азербайджан в международный транзитный и транспортный хаб. Кроме того, в отчете "Глобальная конкурентоспособность" Давосского экономического форума Азербайджан занял 35-е место. Наша страна входит в число 29 стран, которым удалось добиться снижения уровня бедности до 5-процентного показателя. При этом, стратегические валютные резервы страны составляют 44 миллиарда долларов, что в 27 раз больше, чем 15 лет назад. Кроме того, в отчете Всемирного банка "Doing Business2019" наша страна входит в первую десятку реформаторов в Европе и Центральной Азии и занимает 25-е место среди 190 стран мира.

За последние 14 лет в Азербайджане было проложено 12 тысяч 300 километров дорог! Этот процесс продолжается и по итогам нынешнего года данная цифра достигнет примерно 15 тысяч километров. И никого уже не удивляет, что согласно отчету Всемирного экономического форума о глобальной конкурентоспособности, Азербайджан стал лидером на постсоветском пространстве по индексу качества дорог. Мы привыкли ездить по качественным дорогам. Мы привыкли к высочайшему качеству услуг в Службе ASAN, где в одном административном здании предоставляется более 250 услуг как юридическим, так и физическим лицам.

А еще, мы привыкли к тому, что азербайджанская армия является самой сильной, хорошо оснащенной в нашем регионе. Мы не удивляемся, читая отчеты , согласно которым наша армия входит в список 50 сильнейших в мире. Мы не сомневаемся в ее способности выполнить все поставленные задачи, освободить все оккупированные Арменией территории нашей страны. Потому, что мы видели реальную мощь нашей армии в ходе четырехдневной апрельской войны 2016 года, когда в короткий срок было освобождено 2000 гектаров родной земили.Все это- результат той заботы и внимания, которые уделяются процессу укрепления нашей армии со стороны президента Ильхама Алиева.

И еще. В ходе 13-ой сессии ЮНЕСКО на Маврикии приняло заявку Азербайджана "Yalli (Kochari, Tenzere) traditional dances of Nakhichevan" о включении в список нематериального культурного наследия. Ранее, в список нематериального наследия культурного наследия ЮНЕСКО уже вошли азербайджанский мугам, праздник Новруз (совместно с Индией, Ираном, Киргизией, Таджикистаном, Узбекистаном, Пакистаном, Турцией, Казахстаном), искусство азербайджанских ашугов, традиционное искусство ковроткачества азербайджанских мастеров, мастерство изготовления и искусство игры на таре, традиционная верховая игра на карабахских конях човган, традиционное искусство изготовления и ношения женского головного платка келагаи и его символика, медное производство Лагича, мастерство изготовления и искусство игры на кеманче.

Все это- результат огромной работы по отстаиванию наших культурных традиций, нашей истории. Знакомство с которыми происходит, в том числе и посредством десятков музыкальных фестивалей, что уже были организованы в Азербайджане. Я говорю про фестивали Узеира Гаджибейли, "Мир мугама", "Шелковый путь", Габалинский фестиваль многие иные культурные мероприятия. С гордостью могу подчеркнуть, что в наш Театр оперы и балета всегда с большой радостью приезжают гранды оперы и балета, дирижеры, балетмейстеры, режиссеры из самых разных стран мира. Все они с восторгом отзываются о нашей столице, которая превратилась в один из красивейших городов мира.

Я перечислил далеко не все из того, что достигнуто Азербайджаном в период президентства Ильхама Алиева. Но и уже перечисленного достаточно, чтобы понять масштаб личности главы нашего государства. И совершенно правы те, кто утверждает- Ильхам Алиев обладает невероятным политическим горизонтом. Именно поэтому, я совершенно спокоен за будущее нашей страны. Страны, службе которой посвятил себя Ильхам Гейдарович Алиев- человек, которому сегодня исполнилось всего 57 лет . С днем рождения, господин Президент!

Акиф Меликов,

Заслуженный деятель искусств