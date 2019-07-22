В связи с 22 июля - Днем национальной прессы в Азербайджане - исполнительный директор Фонда государственной поддержки средств массовой информации при Президенте Азербайджана Вугар Сафарли, председатель Совета прессы, депутат Милли Меджлиса (парламент) Афлатун Амашов, а также руководители ведущих медиа-структур почтили память Общенационального лидера Гейдара Алиева, возложив у его могилы венок в Аллее почетного захоронения. Также дань уважения была отдана памяти выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, у ее могилы были возложены цветы, передает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.

Далее журналисты почтили память учредителя газеты "Экинчи", основоположника азербайджанской прессы Гасанбека Зардаби.

Председатель Совета прессы Афлатун Амашов, выступив у могилы Зардаби, отметил, что первый номер газеты "Экинчи" был издан ровно 144 года тому назад.

"Газета "Экинчи" осветила верный путь нашему народу. Она сыграла важную роль в пробуждении национального мышления, формировании национальной идеи азербайджанского народа", - сказал он.

Амашов также отметил, что газета "Экинчи", издаваемая с 22 июля 1875 года просветителем и публицистом Гасанбеком Зардаби, за примерно два года деятельности объединила вокруг себя представителей прогрессивной интеллигенции. Эта газета, отличающаяся просветительским характером, возвысилась до уровня школы, воплощающей такие фундаментальные принципы творчества, как идеологическая чистота, пропаганда общенациональных целей, обогащение литературного языка, объективное освещение событий. Торжественное проведение Дня национальной прессы в Азербайджане стало уже доброй традицией, заявил председатель Совета прессы.

Исполнительный директор Фонда государственной поддержки средств массовой информации при Президенте Азербайджана Вугар Сафарли рассказал о роли газеты "Экинчи" в истории нашей национальной печати, подчеркнув, что идеи Гасанбека Зардаби и сегодня продолжают жить. Было отмечено, что возвращение к нашим национальным духовным ценностям после восстановления независимости Азербайджана проявилось и в области печати. "Наша национальная пресса вступила в новый этап своего развития. Гасанбек Зардаби, посвятивший просвещению всю свою жизнь, мечтал о свободе слова и печати в Азербайджане. Эта мечта великого просветителя стала реальностью. В нашей стране проделана важная работа по развитию медиа, обеспечению свободы слова и печати, государство уделяет печати всестороннее внимание. Президент Азербайджана Ильхам Алиев предпринимает важные шаги для улучшения социального положения журналистов", - сказал Сафарли.