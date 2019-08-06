Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров дал интервью журналу "Внешняя политика и дипломатия Туркменистана".

Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ представляет данное интервью:

- Господин министр, как Вы оцениваете инициативу Президента Туркменистана по проведению 1-го Каспийского экономического форума, озвученную в Актау на Саммите глав государств прикаспийских стран?

- Прежде всего, пользуясь случаем, хотел бы передать свои самые теплые пожелания народу Туркменистана и вновь заверить в неизменно дружеском отношении, братских чувствах, которые мы в Азербайджане традиционно испытываем к вашей стране. Исторически нас объединяют общие корни, а географически мы связаны Каспием, который всегда играл важную роль в судьбах наших народов. А потому далеко не случайно, что как в Азербайджане, так и в Туркменистане придают столь большое значение раскрытию потенциала Каспийского моря и международного сотрудничества прибрежных стран.

В данной связи, мы со своей стороны приветствовали инициативу Президента Туркменистана о созыве Каспийского экономического форума, который станет новым форматом активизации сотрудничества между странами Каспийской "пятерки" во имя того, чтобы наполнить практическим содержанием положения принятой нами Конвенции, провозглашающие превращение Каспия в зону мира, добрососедства, дружбы и сотрудничества.

- Как Вы видите роль и потенциал Азербайджанской Республики в будущем экономическом развитии прикаспийского региона?

- Как известно, с самого начала индустриальной эры Баку являлся пионером и основным центром освоения нефтегазовых богатств как на суше, так и на море. Так было и в XIX веке, и в советский период, и после восстановления нашей государственной независимости. Мы настроены на то, чтобы продолжать эту линию активного участия в раскрытии богатейшего экономического потенциала нашего региона. И, конечно же, Азербайджанская Республика рассматривает тесное взаимодействие с соседними странами как фактор, способный придать серьезный эффект нашим совместным усилиям. Мы открыты к различным форматам взаимовыгодной кооперации как на двусторонней и трехсторонней основе, так и объединяющим все прикаспийские государства. Главное, чтобы осуществляемые нами проекты соответствовали интересам развития наших стран и служили еще большему углублению существующего между нами сотрудничества в различных областях.

Азербайджан будет и впредь последовательно проводить стратегический курс развития своей экономики, в том числе через еще большее расширение и углубление регионального сотрудничества во имя достижения нашего совместного процветания.

- Господин министр, если можно, несколько слов о подготовке делегации Азербайджана к предстоящему экономическому форуму прикаспийских государств, который состоится 12 августа 2019 года в городе Туркменбаши, и Ваши ожидания от предстоящих встреч и принятых решений на этом форуме...

- Как я уже отметил, Азербайджан проявляет весьма высокую заинтересованность в реализации проектов, служащих интересам укрепления экономического сотрудничества и наиболее полного раскрытия богатого потенциала прикаспийских государств. А потому и к предстоящему экономическому форуму в Туркменбаши мы подготовились, по нашему убеждению, довольно основательно. Наши основные ожидания от запуска этого формата сотрудничества прикаспийских стран заключаются в конкретизации взаимодействия в рамках важных инициатив, осуществляемых в регионе. Полагаем, что интенсификация энергетических, логистических и прочих проектов будет служить интересам каждой из наших стран и пространства Каспия в целом.

Еще раз хотел бы поздравить наших туркменистанских коллег и партнеров со столь важным почином, который, уверен, принесет свои ощутимые плоды во благо развития как Туркменистана, так и Азербайджана и всех прочих прикаспийских государств.