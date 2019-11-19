Симулирование политической активности, как говорится, в крови "лидеров" радикальной азербайджанской оппозиции. В настоящий момент они в который раз вновь разыгрывают разработанную ими же провальную схему, в которой основным пунктом являются гонения на свободу.

Их сегодня интересует только одно: как можно дольше продержаться в статусе борцов "за справедливость", выжимая при этом средства из иностранных спонсоров, а также разграбить и развалить страну.

Например, на этот раз Джамиль Гасанли, сидя на удобном диване в США, опять отличился тем, что призвал устроить хаос в Азербайджане, приводя в пример последние события в Сирии, Ливии, Зимбабве, Ираке, Египте и Боливии, представляя себя ярым "борцом с несправедливостью". Мол, это "поможет". От чего, непонятно.

В такого рода призывах можно выделить два момента, которые Гасанли явно не понимает.

Во-первых, ввергнуть страну в хаос всегда заканчивается тем, что гибнут люди, устраиваются теракты, экономика уходит в полный минус. В Азербайджане прекрасно знают, что такое хаос и анархия, ибо эти люди уже были у власти в 90-х. Страна была уже на грани развала и только возвращение Гейдара Алиева к власти спасло ее. Приводя в пример эти страны, охваченные хаосом, азербайджанские радикалы не понимают, насколько плохо такие призывы могут закончиться.

Во-вторых, такого рода заявления Джамиля Гасанли в очередной раз доказывают, что в Азербайджане нет здравомыслящей оппозиции, которая бы предлагала новые идеи, методы улучшения жизни населения, новые законопроекты, как это обычно бывает в развитых странах. Есть только вечно недовольные крикуны, которым то и дело нужно набить карман через захват власти, любыми грязными методами. Им плевать на людей, страну, развитие и безопасность, которые на сегодняшний день в Азербайджане содержатся на самом высоком уровне.

Если задать любому такому крикуну что бы они предложили, вряд ли кто-то навскидку выдаст хотя бы парочку адекватных конкретных предложений по обустройству страны, поскольку лозунги сводятся только к желанию самим прийти во власть. А для этого у них, как им кажется, единственно правильный и логичный вариант - охаивать страну, всеми правдами и неправдами показать, что в Азербайджане все плохо.

За ними давно уже закрепился образ аутсайдеров-политиканов, которые только и умеют что списывать проблемы своей невостребованности и никчемности на власть. И все для того, чтобы пробиться во власть, несмотря даже на то, что сами не имеют четкого представления о том, что делать после того, как цель будет достигнута.

Призывы "лидеров" радикалов вызывают у общественности лишь недоумение: абсолютно всем ясно, что они просто хотят выслужиться перед заграничными спонсорами. Поэтому так мало людей собиралось на их митинги, ибо никому неохота махать стягами и плакатами, горланить под их дудку дурацкие речевки, чтобы потом у этих бездарей от политики создалось впечатление, что они что-то из себя представляют.

Вот для этого затевались разные акции, во время которых можно пустословить.

А что же получается в итоге? Радикалы дошли до того порога, когда уже не только вся общественность, но и малочисленные сторонники высказываются в их адрес довольно-таки грубо и советуют впредь отказаться от бесплодной деятельности, которая давно никого не интересует.

Вместо того, чтобы бесконечно возмущаться, радикалам не мешало бы прислушиваться к мнению общества.

Но их давно не интересует реальность. Им удобно жить в выдуманном фантастическом мире, где никто не прислушивается к реальной оценке событий.