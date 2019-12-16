Как же хорошо у нас в Баку, подумал я, вернувшись воскресным утром домой из Тбилиси. Как же мирно, спокойно и просто хорошо.

В столицу Грузии я езжу раз в пару недель - иногда по делам, иногда просто, чтобы отдохнуть. Несколько месяцев назад я вживую наблюдал митинги, которые проводила в городе оппозиция, возмущенная инцидентом в местном парламенте. У здания парламента на центральном проспекте Руставели собралось несколько тысяч человек, они даже предприняли попытку проникнуть в здание, столкнулись с сопротивлением и жестоким разгоном от полиции. Были раненые, много пострадавших, несколько молодых людей лишились глаз - в них попали резиновые пули. Центр города периодически перекрывали, одни обвиняли оппозицию в провокации, другие - все валили на власти города и страны, все как всегда.

Прошло несколько месяцев, и в прошедшую субботу я снова был в Тбилиси. Утренний город поразил своей тишиной: как выяснилось, центр снова был перекрыт полицией: весь проспект Руставели, главная площадь города - площадь Свободы, и въезды туда с соседних улиц. Специальными ограждениями проспект был поделен на сектора, в каждом из них кто-то установил экраны и аудиосистемы. "Снова митинг?" - подумал я - и отправился в торговый центр на площади Свободы. В обычно шумном и бурлящем центре Тбилиси было непривычно тихо и немноголюдно.

Выйдя через несколько часов, я был буквально шокирован происходящим. Собралась многотысячная толпа народу, среди людей группами по несколько человек за происходящим наблюдали полицейские в странной гражданской одежде, но с надписями "полиция" на спинах, было невозможно сделать даже пару шагов. Естественно, о том, чтобы вызвать машину, не могло быть и речи. На площади Свободы уже буквально не было места, но люди все продолжали и продолжали прибывать. То и дело можно было видеть напуганных туристов, которые пытались узнать у местных жителей или полицейских, что происходит и почему нельзя пройти к достопримечательностям. Выяснилось, что на этот раз акция организована правительством: планировался митинг в честь председательства Грузии в Совете Европы, которое продлится шесть месяцев.

Пробиться в метро не получилось: станция на площади вдруг закрылась, толпа людей повалила наверх, возникла давка. Одни говорили, что эскалаторы не выдержали повышенной нагрузки, другие - что станцию закрыли из-за давки, третьи делились теориями, что мол метро закрыли специально, чтобы участники акции не разошлись раньше времени.

К слову, об участниках акции. Их везли в Тбилиси со всей страны прямо к месту проведения: только на подходах к перекрытому проспекту Руставели я легко насчитал больше 60 автобусов. На лобовом стекле каждого из них был логотип "Грузинской мечты" - местной правящей партии.

Как и несколько месяцев назад, во время протестов оппозиции, мнения местных жителей, с которыми я разговаривал, разделились: одни уверяли, что все собравшиеся приехали сюда, потому что очень хотели отметить важное для страны событие, другие рассказывали про сгон бюджетников и гонорары в 50 лари каждому пришедшему. Кому верить, лично я не знаю. Как и не знаю, согласился бы ли я потратить весь выходной за 17 долларов.

Зато я точно знаю одно: дорога из самого центра Тбилиси до железнодорожного вокзала, которая обычно занимала минут 20, обошлась мне в почти в два часа. Сначала пришлось пробираться сквозь эту толпу наверх, в самое начало проспекта Руставели, затем еще полчаса - ловить такси и тащиться в дикой пробке. Если верить новостям из грузинских СМИ, в пробках в тот день стояла половина страны - потому что десятки автобусов парализовали въезды в город утром и вечером - выезды из него.

Впервые за десятки раз, что я был в этом прекрасном городе, впечатление было сильно испорчено. Нервотрепка, пробки, напуганные туристы, давка, пустые магазины и рестораны в центре города - все это не добавляло ни положительных эмоций, ни оптимизма. Я легко могу представить, сколько убытков понес бизнес в тот день - ни для кого не секрет, что туризм это очень важно и для Грузии, и для ее столицы. Я могу легко представить, сколько неудобств было доставлено и местным жителям, которые живут в том районе: если вдруг что-то случится, то ладно полиция - ее как раз было с лихвой, а скорая? Как бы она добралась до больного? На неработающем метро? Или пешком?

Ни в коем случае не пытаюсь искать правых и виноватых: уверен, что граждане Грузии разберутся со своими проблемами и будущим и без моего участия. Но уже сидя в поезде и подъезжая к нашей границе, я понял, что все, что видел за день в Тбилиси, можно было назвать одним только словом: хаос. Толпа, беспорядок, дискомфорт для всех, конфликты, давка, пробки, сорванные планы - все это хаос, который я наблюдал.

А у нас в Баку ведь тоже было нечто похожее - к счастью, в намного меньших масштабах. Слава всем богам, что в нашем городе такого бардака не происходит: да, определенные силы и люди пытались, видимо, устроить и у нас нечто подобное, но все справились: и правоохранительные органы, и население, которое не повелось на очередные лозунги очередных псевдодемократов.

Мы привыкли мерить успешность, привлекательность стран и городов достопримечательностями, уровнем цен, парками, шопингом, развлечениями, и так далее - у каждого из нас наберется свой небольшой список. Но за всеми этими критериями мы часто забываем о том, как нужна и важна стабильность. Не стагнация и застой, а покой для всех: для пожилых людей, для родителей и их детей, для молодежи и туристов, для предпринимателей, ежедневная выручка которых зависит от того, а не боятся ли горожане и гости города выйти вечером на улицу.

Не будет стабильности - не будет развития, не будет движения вперед. Будет хаос, толпы странных людей, лозунги и полицейские на каждом шагу. Это точно не то будущее, которое нормальный человек хочет для себя и своих близких. Стабильность - это главное достижение и одно из важнейших приобретений Азербайджана.

Как же все-таки хорошо у нас в Баку. Спокойно и безопасно - и думаю, мы должны быть благодарны Президенту Ильхаму Алиеву за это не самое очевидное на первый взгляд, но важнейшее достижение, которое есть у Азербайджана.

Э. Ибрагимов