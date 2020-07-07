https://news.day.az/politics/1251377.html Многоликий Арлем Дезир компрометирует ОБСЕ - "Политшоу представляет" - Видеопроект

Многоликий Арлем Дезир компрометирует ОБСЕ - "Политшоу представляет" - Видеопроект

Политика, 7 июля 2020 12:09 98
Многоликий Арлем Дезир компрометирует ОБСЕ

Day.Az со ссылкой на информационное агентство Trend представляет видеопроект политолога Эльчина Алыоглу "Политшоу".

Видеопроект посвящен внутренней политике Азербайджана, событиям и процессам, происходящим как в нашей стране, так и в регионе.

Другие выпуски видеопроекта доступны по ссылке, а также на Youtube-канале.

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