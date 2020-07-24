Минская группа отвергнет "тезисы" Пашиняна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян огласил свои "новые" тезисы по карабахскому урегулированию. Состоящий из семи пунктов список не содержит никаких новых подходов и повторяет либо сказанное ранее самим Пашиняном, либо продвигавшееся прежним режимом.

Никол Пашинян своими тезисами пытается снова ввести в заблуждение мировое сообщество, сказал в комментарии Day.Az председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев.

Мирные переговоры продолжаются уже 26 лет, они не могут продолжаться бесконечно, подчеркнул эксперт. В 2019 году и в первой половине 2020 года Азербайджан, со своей стороны, на линии соприкосновения создал необходимые для мирных переговоров условия, однако со стороны Армении мы увидели противоположные действия.

"Никол Пашинян попытался дважды фактически сорвать переговоры. В первый раз это было в марте прошлого года, когда он вознамерился изменить формат переговоров. Второй раз Пашинян затормозил процесс заявлением о том, что "Карабах - это Армения, и точка". Армянский премьер сам себе противоречит. С одной стороны, он требует сделать сепаратистов Карабаха стороной переговоров, с другой - "присоединяет" оккупированные территории к Армении.

Между тем, формат переговоров останется прежним. Его изменение неприемлемо для Азербайджана. Имеет место территориальный конфликт, наши земли оккупированы Арменией, и в переговорах могут быть только две стороны", - подчеркнул Шафиев.

По словам председателя правления ЦАМ, в основополагающих документах ОБСЕ от марта 1992 года четко обозначено, кто является стороной переговоров. Представители Нагорного Карабаха смогут принять участие в них только в том случае, если в процессе будет достигнут какой-нибудь прогресс. Но никакого прогресса нет. Кроме того, если мы говорим о представителях Карабаха, упомянутых в указанных документах ОБСЕ, то в сентябре 1992 года председателем Минской конференции, которым являлся в тот период представитель Италии, было дано разъяснение на этот счет. Он, как отметил Шафиев, указал, что речь идет о двух общинах - армянской и азербайджанской. Четко отмечено, что армянская община НК не имеет никаких преимуществ над азербайджанской.

"Что касается других тезисов Пашиняна, в частности, того, что Азербайджан, мол, наращивает вооружение, хочу сказать, что наша страна никогда и не скрывала своих целей. Целью переговоров является не мирное урегулирование конфликта, как полагает Ереван, а освобождение оккупированных территорий. Мирное урегулирование - это лишь способ достижения конечной цели, поставленной Азербайджаном, то есть восстановления территориальной целостности нашей страны.

Тезисы, оглашенные Пашиняном, в общем-то, не новы, они уже озвучивались в течение прошлого года им и были отвергнуты сопредседателями Минской группы. В них нет ничего нового, и потому, думаю, и в этот раз они будут отвергнуты как сопредами, так и Азербайджаном", - сказал Фарид Шафиев.

Лейла Таривердиева