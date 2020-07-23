Позорное заседание правительства Армении

Армянский премьер Никол Пашинян, видимо, сходит с ума. Воваевич провел заседание правительства, где снова попытался оправдаться за разгромные для Еревана бои в Товузе, за неудачу в ОДКБ, за отсутствие поддержки и от России, и от Запада - в общем, за все то, чего он сумел добиться своей провокацией против Азербайджана в Товузе.



Попытался, но получилось все ровно наоборот.



Пашинян принялся оголтело врать собственным министрам, говоря о том, что якобы Россия ему все-таки чем-то помогла. Хочется спросить, если да, то чем именно? Но дальше Воваевича понесло еще больше: от вранья он пустился в откровенный бред, назвав армянскую армию самой мощной и интеллекутальной в регионе.



Еще раз: самой мощной и самой интеллектуальной.



Что такое мощь армии? Вооружение - а не тот ржавый металлолом, на котором наживался еще предшественник Пашиняна, а теперь очевидно и он сам. Материально-техническое обеспечение, которое у армян до сих пор не налажено. Дух солдат - тех самых, которых снимали на видео бегущими с позиций на границе с Азербайджаном. Называть сборище мальчишек с ржавыми автоматами самой мощной армией региона может только действительно тупой человек.



Ну а про интеллектуальность и говорить нечего. Кто-нибудь из тех, кто окружает Пашиняна, наверное наберется смелости объяснить этому кашкалдаку, что интеллектуальный - это совсем не про него, и не про его армию? Что такое интеллектуальная армия? Или может армянское минобороны раскроет данные по количеству докторов наук в рядах ВС страны? Или может они наизусть "Войну и мир" все хором читают?



Возможно, армянские солдаты ежедневно играют на постах в домино. Но если домино для Пашиняна - признак интеллекта, то тут сказать уже нечего. Воваевич усиленно пытается казаться хитрее и умнее, чем он есть - но каждый раз, когда он открывает рот, в его беспросветной тупости пропадают последние сомнения.



Э. Ибрагимов