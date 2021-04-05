Тюркский мир готовится к стратегической интеграции

На минувшей неделе в жизни обширного региона, протянувшегося от Турции до дальнего Востока, произошло очень важное событие. 31 марта состоялся неформальный Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Хотя мероприятие прошло в формате видеоконференции, тем не менее официальным адресом его был обозначен казахстанский город Туркестан, что можно назвать символичным.

Информация об обсуждениях достаточно скудна, очень многое осталось за кадром, что говорит о том, что главы государств собрались для обсуждения чрезвычайно важных и, возможно, даже судьбоносных вопросов. Судьбоносных для тюркского мира. После победы Азербайджана в 44-дневной войне глыба тюркоязычного пространства получил мощный заряд энергии, начались центростремительные процессы, которых разрозненный тюркский мир был долгое время лишен.

Сразу подчеркнем, что речь идет не о пресловутом "пантюркизме", которым различные тюркофобы пытаются пугать детей. Речь идет об интеграции тюркоязычного пространства, в первую очередь в экономическом плане, что обещает огромны блага и преференции всем, кто будет сотрудничать в этой махиной, подключится к ее проектам и будет выступать с позиции добрососедства.

Так уж получилось, что Победа Азербайджана в войне автоматически превратила нашу страну в центр притяжения. Она не самая большая среди тюркских стран и не самая населенная, но военная победа, военная мощь - это категории, которыми может похвастать не каждый. Азербайджан стал единственной страной, и не только тюркского мира, которая после тридцати лет оккупации сама освободила свои земли военным путем и вернула лицо международному праву. Завершение многолетнего конфликта помогло разблокировать регион и пустить жизнь по его артериям. Будет лишним объяснять, почему это так важно для тюркоязычных стран.

Разблокировка региона открывает огромные возможности для всех, кто заинтересован в сотрудничестве. В разы возрастает интерес к региону такого гиганта, как Китай. В последние месяцы интерес Пекина к сотрудничеству с тюркским миром резко возрос, ведь грядущее открытие коммуникаций наполняет новым содержанием и новый Шелковый путь. Кстати, о коммуникациях региона, железной дороге Баку-Тбилиси-Карс говорилось в ходе недавнего визита главы МИД КНР в Анкару.

Война окончена, конфликт остался в истории. Появились новые возможности. И главными из них являются транспортные возможности, сказал, выступая на неформальном саммите Президент Ильхам Алиев. Конечно же, центральным звеном новых транспортных возможностей является Зангезурский коридор, и на нем глава гсоударства остановился особо. В свое время глава Азербайджана очень точно подметил, что передача Зангезура Армении означала географическое расчленение тюркского мира. Азербайджанский лидер очень точно подметил, что, глядя на карту, можно увидеть, что в тело тюркского мира словно вонзили кинжал.

"Зангезур, являющийся древней азербайджанской землей, теперь будет играть роль соединения тюркского мира, потому что проходящие через Зангезур транспортные, коммуникационные, инфраструктурные проекты соединят весь тюркский мир, а также создадут дополнительные возможности для других стран, в том числе Армении... Через Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджан соединяется с Турцией, а Средняя Азия - с Европой. То есть, создается новый транспортный коридор. Азербайджан уже дал старт этой работе. Уверен, что страны-партнеры также воспользуются этими возможностями", - сказал Президент Азербайджана на саммите.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Политолог, глава Клуба политологов "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде:

"Мы с интересом наблюдали за ходом саммита тюркоязычных государств, за выступлениями участников, за их оценками касательно освобождения Азербайджаном своих территорий. Победе нашей страны была дана высокая оценка, стороны с удовлетворением восприняли итоги войны и поддержали территориальную целостность Азербайджана.

Тут есть и очевидные практические выгоды для государств тюркского мира. Касаются они, прежде всего, новых экономических возможностей в регионе после разблокировки коммуникаций.

Президент подчеркнул, что в свое время коммуникации между государствами тюркского мира были нарушены тем, что часть азербайджанских территорий была изъята в результате оккупации. Нарушились связи не только между составными частями Азербайджана, но также между государствами тюркского мира.

В новых условиях под влиянием Победы Азербайджана в 44-дневной войне эти связи восстанавливаются. Совершенно очевидно, что разблокировка путей сообщения в регионе несет пользу всем тюркским государствам, поскольку позволяет интенсифицировать контакты между ними.

Зангезурский коридор является важной составной частью масштабного коридора, формирующегося в рамках мультимодальной системы Восток-Запад и Север-Юг. Тюркские государства, в частности Азербайджан находятся на перекрестке этих важных путей.

Для всех стран тюркского мира одной из важных задач является повышение транзитного потенциала. Если обратить внимание, то не только в Азербайджане, но также в Казахстане, Узбекистан, Турции строятся новые железные дороги, автомобильные магистрали, совершенствуется портовая инфраструктура, даже прокладываются новые водные каналы. Страны тюркского мира, за исключением Турции, не имеют выхода в мировой океан, поэтому для них важно усиление своей коммуникативной роли и обеспечение бесперебойных поставок своих товаров. Зангезурский коридор предоставляет дополнительную возможности для осуществления всех этих стратегических целей".

По оценкам аналитиков, Зангезурский коридор является центральным вопросом в теме открытия коммуникаций после завершения карабахского конфликта. Первоначально он назывался Мегринским, как в советские времена, но азербайджанский лидер ввел в обращение более исторически и географически правильное название этого стратегического коридора. Напомним, что, несмотря на то, что вопрос вроде как все еще обсуждается трехсторонней рабочей группой и обсуждения по понятным причинам идут очень медленно, Азербайджан уже приступил к реализации проекта. В феврале был заложен 100-километровый участок будущего коридора. Железная дорога Физули-граница с Арменией уже строится. Никто не сомневается, что это часть той самой международной магистрали, на которой Баку настаивает, несмотря на сопротивление армянской стороны. Эта дорога нужна очень многим. Даже в закрытые советские времена по этому маршруту осуществлялись грузоперевозки между СССР и иранскими портами в Персидском заливе. Трудно переоценить значение подобного коридора сегодня, в эпоху активного торгового сотрудничества и разветвленных экономических связей.

Ожидается, что Зангезурский коридор станет частью мультимодальных коридоров Север-Юг и Запад-Восток. Напомним, что Север-Юг, созданный в 2000 году без участия Азербайджана, получил путевку в жизнь только после присоединения к нему нашей страны в 2005 году. Так же невозможна без Азербайджана и его БТК эффективность коридора Запад-Восток. Географические и прочие возможности Азербайджана делают его сегодня в некотором роде центральной фигурой тюркского мира наряду с братской Турцией. Тюркские страны уже смогли в полной мере почувствовать возможности транспортной и инфраструктурной сетей Азербайджана. Это касается и железной дороги, и трубопроводов. Не случайно тюркоязычные страны с нетерпением ожидают реализации Зангзурского коридора, который позволит нанизать весь тюркский мир одну транспортную цепочку и вернуть былую славу Шелковому пути. Потому как, при всей свой диверсифицированости грандиозный китайский проект строится все же из расчета на тюркский транзит, как исторический и самый эффективный.

В целом растущий престиж и экономическая мощь тюркоязычных стран на международном и региональном уровнях делают сотрудничество между ними более привлекательным и открывают новые перспективы для региона, за которым будущее.

Лейла Таривердиева