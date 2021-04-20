Хрущевки как вершина армянской роскоши

"Долма - королева армянской национальной кухни!", "Сары гялин - древнее культурное наследие Армении!", "Тутэк (дудка) - исконный армянский инструмент!" - наверняка все знакомы с армянской традицией присваивать чужое и выдавать за своё.

На этот раз причиной истерики армян, вызванной воспалением головного мозга, стало видео в освобождённом от оккупации городе Шуша. Как видно из кадров, рабочие сносят устаревшие хрущёвки в Шуше, в которых не то что жить, а даже находиться опасно.

Примечательно, что авторы армянских телеграм-каналов не скупятся на проявление фантазии и выдают новость как "Азербайджанцы сносят армянские здания в Шуше". По логике "гениев истории" получается, что Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв тоже был армянином и фамилиия его вовсе не Хрущёв, а Хрущян.

На самом же деле, вой в армянских СМИ говорит о том, что пик роскоши в армянском сознании подразумевает ветхое жильё 60-х годов прошлого столетия. К слову, даже эти хрущёвки были построены вовсе не армянами. О принадлежности города Шуша азербайджанцам признался даже премьер-министр Армении Никол Пашинян, заявивший что "азербайджанское население Шуши до начала конфликта превышало 90%".

То есть, после оккупации Шуши в 1992 году армяне выгнали азербайджанцев с исторических земель и поселились в их домах. На протяжении почти 30 лет так называемое "правительство" оккупационной администрации в Карабахе так и не удосужилось построить новые дома жителям Шуши. Поэтому армянам следует задаться вопросом, стоило ли ради этого гнаться за утопической идеей под названием "миацум" и идти на поводу сепаратистов?

Абдул Керимханов

заместитель главного редактора Day.Az