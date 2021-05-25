Глава МИД Азербайджана встретился с представителями Австрийско-азербайджанской торговой палаты

Во время рабочего визита в Австрию министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с представителями Австрийско-азербайджанской торговой палаты и Совета австрийско-азербайджанского сотрудничества, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МИД.

В ходе встречи министр рассказал о новых реалиях в регионе в постконфликтный период, восстановлении и реконструкции освобожденных территорий Азербайджана, создании "зеленой" энергетической зоны, применении новых технологий в этой сфере, проектах "умный город" и "умное село".

Была также отмечена возможность участия австрийских компаний в этих проектах.