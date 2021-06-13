Принцип добросовестности древнее армян, но они о нем не слышали

"Я неоднократно говорил, что мы готовы начать работу над мирным соглашением с Арменией. Для того, чтобы положить конец войне, минимизировать или устранить риск любого потенциального вооруженного противостояния, нам необходимы мирное соглашение с Арменией, делимитация границ", - сказал, выступая 20 мая на конференции Международного центра Низами Гянджеви в видеоформате на тему "Южный Кавказ: региональное развитие и перспективы сотрудничества", Президент Ильхам Алиев.

Глава Азербайджана поднял вопрос, от обсуждения которого старается уходить Армения. Мирный договор является основополагающим документом, который станет определенной гарантией стабильности и невозобновления военных действий. Что подразумевается под понятием "мирный договор" с точки зрения международного права, каковы обязательства сторон и какова ответственность за нарушение достигнутых договоренностей?

На вопросы Day.Az отвечает доктор философии по праву, преподаватель кафедры международного публичного права БГУ Лейла Салимова.

Начнем с того, что международный договор - это регулируемое международным правом соглашение, заключенное между государствами и/или другими субъектами международного права. Основным источником норм этой отрасли является Венская конвенция о праве международных договоров 1969 года, которая применяется только относительно государств. Согласно Конвенции: "Договор" означает международное соглашение, заключенное между государствами в письменной форме и регулируемое международным правом, независимо от того, содержится ли такое соглашение в одном документе, в двух или нескольких связанных между собой документах, а также независимо от его конкретного наименования.

В свою очередь, мирный договор - это один из видов международного договора, которым юридически (в письменной форме) закрепляется прекращение состояния войны и восстановление мирных отношений между воюющими государствами. Как правило, мирный договор содержит положения о прекращении военных действий и состояния войны, урегулирования территориальных вопросов, возмещении ущерба, причиненного войной, возвращении военнопленных, об ответственности военных преступников и тд.

Для определения того, является ли документ договором, необходимо проанализировать его содержание, то есть выяснить, имели ли стороны намерение взять на себя международно-правовые обязательства.

Еще на ранних стадиях развития государственности сформировался принцип добросоветстности - pacta sunt servanda. Сперва принцип добросовестности применялся в виде международно-правового обычая, а далее он закрепился в качестве одного из основных принципов международного публичного права, именуемый принципом добросовестного выполнения международных обязательств. Данный принцип указан в Уставе ООН. Согласно п. 2 ст. 2 Устава ООН "все члены Организации Объединенных Наций добросовестно выполняют принятые на себя по настоящему Уставу обязательства, чтобы обеспечить им всем в совокупности права и преимущества, вытекающие из принадлежности к составу членов Организации". Ст. 26 Венской Конвенции о праве международных договоров, с подзаголовком pacta sunt servanda также закрепляет данный принцип.

Отметим тот факт, что Азербайджан не вел агрессивную войну, а лишь совершил операцию по принуждению к миру на своих законных территориях, освободив свои земли от оккупанта. Тем временем, подписание мирного договора с Арменией на сегодняшний день для Азербайджана играет важную роль, поскольку необходимо юридическое закрепление отсутвия каких-либо притязаний с армянской стороны на законные азербайджанские территории.

Как отмечал Президент Ильхам Алиев, прежде всего, это необходимо для того, чтобы приостановить риск любого потенциального вооруженного противостояния, отрегулировать вопросы, связанные с безопастностью, неприменением силы.

Также хотелось бы добавить еще четыре, на мой взгляд, важных пункта касательно необходимости заключения мирного соглашения с Арменией:

1) Подобное соглашение будет в интересах гарантий прав и основных свобод человека, так как со временем, после завершения восстановительных работ данные территории будут заселены бывшими вынужденнными переселенцами (юридически данный статус больше не имеет оснований), а также их потомками, которые в начале 90-х годов оставили свои дома и прочее имущество, чтобы защититься от нападений оккупанта;

2) Такой договор будет нести в себе ряд основных положений и условий, которые Армения должна будет соблюдать, поскольку является членом ООН, следовательно принимает обязательность принципа добросовестного выполнения обязательств, указанного в Уставе ООН, как отмечалось выше.

3) Это обеспечит защиту и неприкосновенность исторических памятников Азербайджана, значительно поврежденных при нахождении почти 30 лет под незаконной оккупацией Армении.

4) Также это обеспечит следование одному из главных принципов международного права - принципу мирного разрешения международных споров, так как ст. 33 Устава ООН помимо прочих средств разрешеня споров предусматривает обращения к региональным органам или соглашениям. Механизмы, как правило, оговариваются в самом договоре.

Очень важен для нас вопрос выполнения Арменией будущего соглашения. Как известно, эта страна не отличается добросовестностью в таких вопросах. Нарушение обязательств, вытекающих из международного договорая, является нарушением одного из основных принципо международного права jus cogens (принцип добросовестного выполнения обязательств по международному праву), а за нарушение принципов международного права предусматривается международно-правовая ответственность.

Венская Конвенция о праве международных договоров предусматривает случаи, в которых договор перестат считаться действительным. Не вдаваясь в подробности этих пунктов, важно отметить, что основным критерием нарушения международных обязательств со времен создания Устава ООН является угроза миру и безопасности, развертывание и ведение агрессивной войны.

Еще раз отметим, что Армения уже нарушила ряд основных принципов международного права, совершив незаконную оккупацию территорий Азербайджанской Республики. Так, нарушены принципы неприменения силы и угрозы силой, территориальной целостности государств, нерушимости государственных границ. Также Армения нарушила принцип уважения прав человека и основных свобод, подвергнув население Азербайджана пыткам и бесчеловечному обращению с целью этнической чистки для освобождения от азербайджанских граждан оккупированные территории Азербайджана.

В то же время согласно ст.28 Венской Конвенции, договоры не имеют обратной силы, то есть положения, которые имели место до даты вступления договора в силу, не являются обязательными (если иное не предусмотрено в договоре). Заключения мирного договора на данном этапе не предусматривает ответственность Армении за действия, совершенные до вступления договора в силу, однако это дает возможность привлечь Армению к международно-правовой ответственности, в случае нарушения каких-либо условий договора, основываясь таким образом на имеющийся юридический документ.

Что же касается видов ответственности в случае нарушения мирного договора, это, прежде всего, зависит от содержания и условий, предусмотренных в договоре. На данный момент это сказать невозможно. В целом, в международном праве выделяют два вида ответственности: материальную и политическую. Материальная ответственность (репарации, реституция, компенсация) возникает вследствие нарушения норм международного права, а также наступления имущественного ущерба. Политическая ответственность возникает вследствие нарушения нормы международного права, охраняющей интересы другого субъекта. Политическая и материальная ответственность могут возникать одновременно в результате совершения одного и того же правонарушения.

Одним из основных международных институтов, в полномочия которого входит наложение мер международной ответственности на государства, является Международный суд ООН.

Лейла Таривердиева