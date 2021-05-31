Мир с Арменией: как договариваться с теми, кто не держит слово?

Последние провокации вооруженных сил Армении на государственной границе с Азербайджаном еще раз актуализировали вопрос заключения мирного договора и скорейшей делимитации границ.

За годы оккупации территорий Азербайджана Армения полностью утратила всяческие представления о границах, поэтому вернуть ее сегодня к правовым реалиям дело непростое. Она упирается, стараясь сохранить хоть что-то из того, чем тридцать лет пользовалась незаконно и безраздельно. Каждый метр своей земли нам приходится выдирать из рук оккупанта силой, сталкиваясь с провокациями и хулиганским поведением "непобедимой" армии.

"Для того, чтобы положить конец войне, минимизировать или устранить риск любого потенциального вооруженного противостояния, нам необходимы мирное соглашение с Арменией и делимитация границ", - заявил на днях Президент Ильхам Алиев. Глава Азербайджана абсолютно убежден, что такое соглашение между нашими странами возможно, причем, в относительно короткий срок. Все, чего не хватает для решения вопроса - это политической воли со стороны Армении. Баку же готов хоть сегодня начать работу над мирным договором, который, наконец, принесет в регион окончательный мир.

Подписав договор, обе страны признают территориальную целостность друг друга, и этим будет положен конец вековым претензиям Армении на азербайджанские земли, в регионе воцарится стабильность, так необходимая для развития и интеграции.

Никто не станет отрицать, что подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией станет поворотным моментом в развитии региона. Армянская агрессия, как основной тормозящий фактор, была устранена Азербайджаном по результатам 44-дневной войны, мирный же договор позволит обеспечить долгосрочную стабильность и исключит риски военных конфликтов на этом пространстве. Значимость договора для Армении вообще невозможно переоценить. Она перестанет быть дестабилизирующим фактором в регионе и получит возможность доказать свою состоятельность как государства.

Такой документ можно с полным правом рассматривать как судьбоносный. Позитивные тенденции в результате его подписания затронут не только Южный Кавказ, но и его соседей. Договор между Азербайджаном и Арменией однозначно изменит регион.

В мире накоплен немалый опыт в плане заключения мирных соглашений. Доказано, что прочный мир достигается только тогда, когда он обеспечен межгосударственным документом, заверенным подписями и печатями.

В истории известны случаи, когда заключавшиеся после войн мирные договора со временем приобретали даже мировое значение. Например, Вестфальский мир, заключенный в 1648 году и положивший конец Тридцатилетней войне в Европе. Соглашения были, без преувеличения, революционными. Вестфальское мирное соглашение положило начало новому порядку, основанному на концепции государственного суверенитета. Вестфальская система отношений предполагала, в частности, равенство стран и их право требовать от соседей невмешательства в свои дела. Там же впервые появилось такое понятие, как "национальный интерес". В итоге Вестфальский мир создал принципиально новую концепцию международной политики, которая не теряет актуальности до сих пор.

Договор, подписанный в Версале 28 июня 1919 года, официально завершил Первую мировую войну. Но это было не просто соглашение о прекращении огня между победителем и побежденным - это была попытка создать совершенно новую систему мирового порядка. Документ предполагал создание совершенно нового органа для решения международных споров - Лиги Наций.

17 сентября 1978 года были подписаны Кэмп-Дэвидские соглашения, принесшие лидерам Египта и Израиля Нобелевскую премию мира. Мирный договор между двумя странами был заключен на основе эти соглашений 26 марта 1979 года в Вашингтоне и положил конец тридцатилетней войне между двумя государствами. Договором устанавливались нормальные добрососедские отношения, включающие обоюдное признание суверенитета, территориальной целостности и политической независимости. Стороны обязались препятствовать ведению боевых действий друг против друга со своей территории, действие любых экономических бойкотов аннулировалось и устанавливались дипломатические, экономические и культурные связи в полном объеме. Данный документ, как утверждают эксперты, коренным образом изменил политический ландшафт региона и доказал, что мир на Ближнем Востоке возможен.

Еще одной проблемой, урегулированной подписанием мирного договора, была война в бывшей Югославии. Соглашение о мире в Боснии и Герцеговине было подписано 21 ноября 1995 года на военной базе США в Дейтоне (штат Огайо) и получило название Дейтонского соглашения. Соглашение о прекращения огня, разделении враждующих сторон и обособлении территорий положило конец кровавой гражданской войне. В соответствии с Дейтонским соглашением, новым официальным названием страны стало "Босния и Герцеговина" (БиГ). Согласно Конституции, являющейся составной частью мирного соглашения, БиГ состоит из двух административно‑территориальных образований (энтитетов): Федерации БиГ (мусульмано‑хорватской) и Республики Сербской. Это союз двух территориальных образований, имеющих обособленное положение. Дейтонская модель предполагает сложную систему власти, учитывающую интересы трех государствообразующих народов - боснийских мусульман (бошняков), сербов и хорватов.

Надо сказать, что в мире есть и другие примеры - когда страны после войны устанавливают отношения, несмотря на отсутствие мирных договоров. Такие отношения существуют, например, между Россией и Японией. После завершения Второй мировой войны СССР и Япония не заключили документа о мире, тем не менее страны поддерживали дипломатические, экономические и гуманитарные отношения. Сегодня РФ как правопреемница Союза продолжает переговоры о мирном договоре с Токио. Переговоры идут на основе декларации от 1956 года. Об их успешности международные аналитики говорить затрудняются. Более того, есть сомнения, что до подписания договора дело дойдет, потому что тормозом тут является территориальная проблема - претензии Японии на южную часть Курильской гряды, конкуренция в Арктике и прочие проблемы.

Возможно ли наладить отношения между Азербайджаном и Арменией без заключения мирного договора?

Начнем с того, что Армения это не Япония - в том плане, что она не является сформировавшимся дееспособным государством с сильной властью, у которой все под контролем. Армения это страна, где никто ничего не контролирует, в том числе армию. Последние инциденты на границе это ярко демонстрируют. Она нестабильна, подвержена хаотичным политическим телодвижения и не способна держать слово. Бесконечные мятежи, смены власти и настроений не дают никаких гарантий, что какая-то договоренность не канет в лету. Официальные власти не имеют в обществе никакого веса, их решения не выполняются и внутри самой страны, что делает мизерными шансы, что заключенные с этим государством устные международные договоренности или сделанные совместно заявления будут выполнены.

Трехстороннее заявление от 10 ноября можно считать в какой-то степени актом о капитуляции, но не в полной мере. Это не тот документ, который регулировался бы международным законодательством. Тут расчет делается на силу азербайджанской армии, влияние России и остатки чести у Армении. Но прошедшие месяцы доказали полное отсутствие таковой, то есть чести, у Еревана В Армении все громче звучат голоса, утверждающие, что подписанный тремя главами государств документ не обязателен для исполнения. Давайте посмотрим, сколько его пунктов выполнила Армения? Вот именно.

Можно задать вполне резонный вопрос: а где гарантия, что условия подписанного с Азербайджаном мирного договора Армения будет выполнять?

Конечно, гарантий нет. Мы имеем дело с чрезвычайно, просто удивительно бесчестным и подлым противником. Армянская сторона по своей сути недоговорспособна, что не раз доказывалось историей. Вспомним 1918 год, когда получив по мирному соглашению Иреван в обмен на обязательство отказаться от претензий на Карабах, армяне немедленно его нарушили. Последние тридцать лет нашего соседства тоже дают немало поводов усомниться в наличии чести и совести у соседнего государства. Бесчисленные нарушения всех договоренностей, достигавшихся за годы оккупации, бесконечные провокации, грязная игра и беспардонный шантаж - всем этим запомнилась Армения как участник мнимых переговоров по урегулированию конфликта.

Но сегодня, в отличие от 1918 года, у международного права имеется такой инструмент, как Венская конвенция о праве международных договоров, принятая 23 мая 1969 года. Этот документ регулирует вопросы исполнения международных договоров и взятых по ним обязательств. Как указано в тексте документа, кодификация и прогрессивное развитие права договоров, осуществленные в настоящей конвенции, будут способствовать достижению указанных в Уставе целей Организации Объединенных Наций, а именно поддержанию международного мира и безопасности, развитию дружественных отношений между народами и осуществлению их сотрудничества друг с другом.

Тут невольно напрашивается еще один резонный вопрос, который можно задать даже с некоторым удивлением: с каких пор Армения считается с международными конвенциями, резолюциями и законами? Ею успешно проигнорированы 4 резолюции ООН, будет ли для нее иметь какое-то значение Венская конвенция? Никаких правовых последствий за невыполнение требований Организации Объединенных Наций для Армении не последовало, тем более их не будет за нарушение мирного договора с Азербайджаном. Это совершенно ясно.

Ответить на это совершенно обоснованное беспокойство можно так: в данном случае, как и с резолюциями ООН, роль регулятора возьмет на себя Азербайджан. Азербайджанская армия принудила армян к выполнению резолюций мировой структуры, так же Баку будет корректировать попытки Еревана отклониться от духа и буквы договора. А правовую поддержку ему будут оказывать в этом положения Венской конвенции. Даже если ты трижды прав, необходимо руководствоваться в своих действиях и обосновывать их международным правом, а оно на азербайджанской стороне. Какие бы шаги не предпринимал Баку, они всегда основаны на международных нормах и принципах, прописанных в самых высоких мировых инстанциях. При всей громадной поддержке армянству, всех откровенных симпатиях к армянам и фобиях в отношении нас, никто не посмел реальными действиями помешать Азербайджану освободить свои территории, потому что на его стороне было международное право.

Так же и в случае с мирным договором, который, надеемся, рано или поздно будет подписан с Арменией. Первое время Азербайджану придется тычками и шлепками направлять соседа в нужное русло, но потом мир, стабильность и благополучная жизнь так понравятся армянскому обществу, что оно, возможно, само начнет регулировать поведение политиков, которые посмеют этому благоденствию угрожать. Во всяком случае, на такую перспективу хотелось бы надеяться.

Все на свете эволюционирует, не поддается эволюции пока что только армянский национализм. Его закостенелая природа не позволяет армянскому народу выйти за рамки узких и нездоровых представлений об окружающем мире и самих себе. Это будет очень сложный и болезненный процесс.

Пока же необходим мирный договор. Документ, в котором будет прописано все, от и до.

А потом пусть Армения попробует его нарушить.

Лейла Таривердиева