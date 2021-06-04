Второе пришествие Робика Кочаряна

Предвыборная кампания в Армении вступила в свою решающую фазу. До выборов осталось чуть больше двух недель.

Уже сформированы практически все предвыборные блоки и определены имена кандидатов, усиленно поливающие друг друга грязью и компроматом.

Основная борьба ожидается между блоком нынешнего и.о. премьер-министра Н. Пашиняна и блоком "Хайястан", возглавляемый вторым президентом Армении, одним из лидеров так называемого "Карабахского клана", бывшим мелким партфункционером из НКАО и лидером боевиков-сепаратистов Робертом Кочаряном.

В блок "Хайястан" также входят:

одна из старейших армянских партий АРФД "Дашнакцутюн" (известная своими террористическими традициями);

и партия "Возрожденная Армения" бывшего губернатора Сюникской области Ваге Акопяна, известного разграблением природных богатств оккупированных азербайджанских территорий.

Р. Кочарян, которому надоело, что его таскают по судам из-за преследования нынешней власти, решил вернуться в большую политику, чтобы не только взять руль государственного управления в руки, но и рассчитаться со всеми обидчиками, лишившие его тихой и сытой жизни бывшего главы государства и высокооплачиваемого члена правления влиятельной российской бизнес структуры "АФК Система".

В предверии выборов, используя свои широкие связи среди российских средств массовой информации, Р. Кочарян буквально не сходит с экранов телевизоров влиятельных российских телеканалов, откуда высказывается относительно своих планов на будущее.

Наблюдая за этими действиями складывается впечатление, что баллотируется он не в парламент Армении, а в ГосДуму России.

Довольно странно, что ведущие российские каналы предоставили Роберту Седраковичу известных ведущих и почти целый час эфирного времени в прайм тайм. Это наводит на мысль, что все это было щедро оплачено им самим, в надежде завоевать не только сердца армянской диаспоры, но и симпатии определенных кругов в России, которые давно уже разочаровались двойной игрой властей в Ереване.

Как всегда, Р. Кочарян пытался показать себя этаким влиятельным политиком, которому ничего не нужно, кроме как процветания Армении, искренним оплотом российского влияния в регионе, ну и конечно новым "спасителем" нации, который как вернётся во власть, выведет страну из кризиса и потекут молочные реки с кисельными берегами.

Говорил он довольно нудно, рисуя картинки "светлого" будущего Армении. В отличии от своих конкурентов, которые до сих пор путают падежи и окончания, говорил он на русском языке довольно грамотно, благо на курсах в Бакинской партийной школе неплохо обучали этому языку.

Роберт Седракович пытался изобразить из себя "единственного" друга России, который не только обличён доверием высоких кругов в Москве, но и способным восстановить, по его мнению, ослабевшие двусторонние связи со стратегическим союзником.

Однако, у него появился "конкурент" в лице лидера Союза Армян России (по совместительству главного "специалиста" по брилликам) Ара Абрамяна, который заявил, что его послали принять участие в выборах, дабы восстановить утраченные связи, при этом упомянув высокопоставленные имена.

Вообщем, Р. Кочарян предстал перед аудиторией телезрителей таким белым, пушистым ангелочком с крылышками, за которого не только надо голосовать, но и закрыв глаза следовать, как за известным пророком по пустыне.

Конечно, выбор армянских избирателей это их личное дело, но прежде чем сделать этот выбор, наверное стоило бы присмотреться повнимательнее не только к самой персоне бывшего президента Армении, но также с кем и с чем он идёт на выборы, и к чему он приведёт страну и народ.

В биографии этого "ангелочка" не мало "интересных" фактов, которые наверняка должны заинтересовать не только армянский народ , но и правоохранительные органы Армении, которые почему-то закрыли его уголовное дело, не захотев связываться с потенциальным кандидатом в премьер-министра, по принципу "бережённого бог бережёт".

В юные годы Роберт Седракович, сын одного из высокопоставленных работников областного масштаба из бывшей НКАО (как он красочно описывает в своей биографии), поступив на заочное отделение Московского энергетического института, почему-то оказался слесарем на электротехническом заводе в Ханкенди, где его особенно никто и не запомнил, скорее всего работа была тоже заочной.

Затем служба в рядах Советской Армии, о которой он особенно рассказывать не любит. Вернувшись из армии, студент - заочник, почему-то поменял известный Московский ВУЗ на средненький Ереванский политехнический институт, где особенно в учебе не отличался.

Далее комсомольская карьера в областном комитете ВЛКСМ, где он всегда был в первых рядах, скандировавших лозунги в поддержку коммунистической партии и принципов Ленинского интернационализма. За успехи на комсомольском поприще Р. Кочарян был выдвинут на партийную работу и вырос аж до освобождённого секретаря парткома Шелкового комбината.

Там уже открывались радужные перспективы одного из секретарей обкома, но грянула перестройка и гласность, и юный коммунист-ленинец быстренько переквалифицировался в ярого сепаратиста-националиста, одного из лидеров движения за "миацум".

Не долго думая, Роберт Седракович не только примкнул к наиболее оголтелой радикальной части сепаратистов, но и стал сколачивать группы боевиков, которые в будущем стали основой его "карабахского клана", с которым он переехал в Ереван и в конце концов захватил высшую власть, в результате тихого переворота.

О деятельности Р. Кочаряна во время Первой Карабахской Войны есть достаточно фактов, чтобы привлечь его к международному суду за военные преступления.

Достаточно одного факта геноцида в феврале 1992 года в Ходжалах против мирных женщин и детей, организатором и исполнителем которого был он, чтобы отправить его в Международный суд в Гаагу. Но к сожалению, двойные стандарты мировой политики не позволяют это сделать, ведь речь идёт об убийстве тюрков и мусульман, а на такие убийства многие мировые политики закрывают глаза.

Ещё во время войны, Роберт Седракович усвоил свой главный жизненный урок, что когда нужно, необходимо переступать через трупы как друзей, так и врагов.

Первая попытка Р. Кочаряна стать официальным лидером сепаратистов в 1991 году провалилась. Он не смог убедить своих соратников, что он тот, кто им нужен. Но все изменилось после таинственного убийства в 1992 году первого лидера сепаратистов Артура Мкртчяна (ходили слухи, что к этому приложили руки люди из окружения Р. Кочаряна). После этого случая убеждать уже никого не пришлось и он стал лидером сепаратистов и полноправным "хозяином" оккупированных азербайджанских территорий.

"Успешно" разграбив все оставленное азербайджанское добро и став за счёт этого абсолютно не бедным человеком, Р. Кочарян решил, что Карабахский регион слишком мал для него и в результате успешной рокировки и подковерной борьбы, перебрался в Ереван со всем своим кланом, где начал плести очередные интриги.

Втеревшись в доверие к первому президенту Армении Л. Тер-Петросяну, он успешно приземлился в кресло премьер-министра, пристроив своих подельников- боевиков на все ключевые посты в правительстве.

Далее Р. Кочарян начал узурпировать власть, создавая в стране ситуацию хаоса и анархии при помощи своего клана и старых друзей дашнаков, которые находясь в подполье, пользовались полной его поддержкой.

В результате организованных им массовых выступлений и митингов, первый президент был вынужден уйти в отставку и на очередных выборах Р. Кочарян был избран президентом Армении.

Надо отметить, что Р. Кочарян был многим обязан Л. Тер- Петросяну. Он был дважды избран в депутаты парламента Армении по спискам правящей тогда партии АОД, которую возглавлял Тер-Петросян.

Не являясь гражданином Армении, он был назначен на пост премьер-министра. Расстановками на посты в силовых ведомствах людей из "карабахского клана", Л. Тер- Петросян фактически подпилил сук на котором сидел, лишившись реальной власти.

И самое главное, избранный на пост президента Армении в 1998 году Р. Кочарян, де юре являлся гражданином Азербайджана, не имеющего гражданства Армении, хотя согласно Конституции Армении, президентом мог стать только гражданин этой страны.

По Конституции Азербайджана все лица, проживающие в Республике на момент провозглашения независимости в октябре 1991 года, являются гражданами Азербайджана.

Так как Карабахский регион является составной частью Азербайджанской Республики, то проживающий в то время в городе Ханкенди Роберт Седракович Кочарян являлся и является гражданином Азербайджана, причем никакого заявления о выходе из Азербайджанского гражданства в официальные органы Республики от него никогда не поступало.

Конец первой части

Пярвин Мирзазаде