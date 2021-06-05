Второе пришествие Робика Кочаряна

Как же гражданину Азербайджана удалось стать президентом Армении?

Секрет его успеха заключался в том, что не смотря на легкую победу в Первой карабахской войне, страна находилась в глубочайшем экономическом кризисе.

Энергетический кризис, практическая изоляция от остального мира, вызывала резкое недовольство у армянского народа.

Первый президент Армении Л. Тер-Петросян наконец осознал, что без достижения мирного соглашения с Азербайджаном поменять ситуацию будет невозможно. Предложил пойти на компромисс, отказавшись от части захваченной территории, попытаться выйти из этой тяжелой ситуации, сохранив лицо.

Естественно, такая позиция полностью противоречила интересам Р. Кочаряна и его боевиков, которые только перебрались в высокие тёпленькие кресла. Инициировав, с помощью своих старых друзей-дашнаков, митинги и демонстрации против своего бывшего покровителя, на волне "ура патриотизма", Робик джан добился смещения Левон джана и сел в его кресло.

Но дело не было доведено до конца, так как в затылок Р. Кочаряна дышали два не менее авторитетных и влиятельных армянских политика: бывший первый секретарь ЦК КП Армении, спикер парламента Карен Демирчян и ветеран войны, премьер-министр Вазген Саргсян.

Оба этих политика имели значительное влияние на армянское общество, обладали харизмой и составляли жесткую конкуренцию молодому амбициозному провинциалу.

Тогда Кочарян повторил старый, испытанный ещё в Карабахе метод: убрал конкурентов при помощи друзей- террористов, которые захватили в октябре 1999 года хорошо охраняемое здание парламента Армении, расстреляли часть членов парламента и правительства, прежде всего опасных соперников второго президента.

Безусловно, что Робик устроил из этого неповторимое шоу. Лично вёл переговоры с террористами, уговаривал и убеждал освободить заложников, но убедившись, что дело сделано и опасных конкурентов уже нет, просто отошёл в сторону, вдоволь поплакав на их похоронах.

Не преминул он использовать это происшествие на саммите ОБСЕ в Стамбуле, где в очередной раз отказался от принятия каких-либо конкретных шагов по решению Карабахского конфликта, мотивируя сложной внутри-политической ситуации в Армении.

Вообще-то, тема переговоров по мирному урегулированию Карабахского конфликта во времена президентства Р. Кочаряна-это предмет для особого разбирательства.

Сейчас Роберт Седракович, напяливший тогу "непоколебимого" радетеля отечества, обвиняет всех и вся в предательстве и желании сдать Карабах без боя. Но при этом, как бы умалчивает о своей деятельности на этом поприще.

Став президентом Армении, он прекрасно понимал, что новая война обернётся для страны полной катастрофой. Он видел, что в результате экономического подъема и нового нефтяного бума, Азербайджан не только восстановил свою экономику, но и становится новым лидером региона Южного Кавказа.

Такая ситуация не могла не беспокоить Р. Кочаряна, который хорошо знал, что открытого противостояния один на один Армения не выдержит. Поэтому он и избрал тактику затягивания мирных переговоров и замораживания конфликта, как в рамках Минской группы ОБСЕ, так и попытках решить вопрос в трёхстороннем формате.

Это дало ему возможность сосредоточиться на спасении экономики страны, которая просто задыхалась от энергетического кризиса и транспортной блокады. Но при этом Р. Кочарян скромно умалчивает о том, что практически дал согласие на план Гобла по обмену Лачинского коридора на Мегринский, и лишь позиция азербайджанского руководства и стечение обстоятельств помешало этому проекту.

Теперь же Кочарян обвиняет в предательстве нынешнюю власть за намерения открыть Зангезурский коридор, в обмен на Лачинский.

Пытаясь окончательно заморозить разрешение конфликта, Р. Кочарян делал все, чтобы переговорный процесс заходил в тупик, часто давая обещание, а вернувшись в Ереван, сразу же менял свою позицию и отказывался выполнять ранее обещанное и все начиналось с начала.

Однако наглость и спесь "победителя" сразу же исчезали с лица Р. Кочаряна при встречах с Президентом Гейдаром Алиевым, великолепным мастером политической игры, который сразу же ставил бывшего мелкого областного партаппаратчика на место.

В своих предвыборных выступлениях, Р. Кочарян особо подчеркивает успехи в области экономики во времена своего президентства 1998-2008 годах, но при этом умалчивает тот факт, что экономический подъем был достигнут лишь благодаря тому, что уровень ВВП вообще был нулёвый и поднять его было не так уж трудно, при этом все это было достигнуто благодаря поголовной приватизации и продажи крупных промышленных предприятий российским инвесторам.

Именно тогда в руки российских компаний были переданы прибыльная компания сотовой связи, атомная электростанция, была сдана в аренду железная дорога и многое другое.

Одновременно, Р. Кочарян занимался "укреплением" армянской армии, особым предметом своей гордости, потихоньку сбывая в страны третьего мира оружие, полученное за счёт кредитов, ввязываясь во всевозможные авантюры по всему миру.

Говоря много о демократии и плюрализме, Роберт Седракович подчеркивает свою приверженность этим принципам. Но многие в Армении помнят, как в 2003 году на президентских выборах, он вырвал победу у популярного тогда Степана Демирчяна (сын убитого К. Демирчяна), используя взброс липовых бюллетеней и административный ресурс, хотя все прогнозировали победу соперника.

Гордясь публично своими успехами в то время, Роберт Седракович как бы забыл добавить, что именно тогда он, его семья и подельники, сами стали довольно богатыми людьми в Армении, поделив между собой контроль над прибыльными секторами экономики: банки, туризм, торговля, страховой бизнес и многое другое.

Не даром, периодически в армянской прессе часто появляется информация о реальном состоянии бывшего президента и его команды, где конкретно указываются имена банков и компаний, принадлежащих Робику и членам его семьи.

Проведя 10 тяжких лет в кресле президента, Робик джан решил, что пора на отдых и заняться любимым хобби-охотой на экзотических животных в Африке, о чем он долго мечтал в детстве, смотря на Карабахские горы.

Потом скромно делился с армянским народом фотографиями своей успешной охоты в социальных сетях.

Используя военную силу, которая привела к кровавым событиям и человеческим жертвам, сфальсифицировав президентские выборы, с трудом передал власть своему старому дружбану и подельнику С. Саргсяну, надеясь на то, что он никогда не пойдет против старшего товарища.

Пересел в уютное кресло члена правления влиятельной российской компании АФК Система. Кстати, за это революционеры Н. Пашиняна и старались привлечь бывшего Президента к уголовной ответственности, оказавшись более смелыми, чем международные чиновники.

Начались утомительные поездки на охоту в Африку, Азию и другие страны, занудные посещения бутиков в европейских столицах, напряженные вечера в фешенебельных ресторанах с бокалами дорогого вина, всё, о чем ему снилось только в страшном сне.

Очень быстро изменился и внешний вид бывшего скромного провинциального партийного работника. От дешевых рубашек и мешковатых костюмов постперестроечного времени, он перешёл на дорогую одежду ведущих брендов, предпочитая кашемир и крокодиловую кожу.

Пока Р. Кочарян проводил своё время в праздности, отдыхая от тяжелой работы, его преемник, за его спиной, тихо-тихо брал полноту власти в свои руки, стремясь отказаться от назойливой опеки патрона.

Вначале сменились ключевые министры-сторонники Р. Кочаряна. Потом пришла очередь чиновников калибром по меньше, затем наступила очередь передела собственности от родственников Роберта Седраковича к родственникам Сержа Азатовича.

Процесс стал проходить довольно болезненно, но бывший патрон, со сжатыми зубами, молча наблюдал за действиями бывшего подопечного. Серж Азатович даже начал потихоньку менять и внешнеполитический курс страны, стал на путь заключения соглашения с Европейским Союзом, отказавшись от эксклюзивных связей в рамках ОДКБ и ЕАЭС.

Последней каплей окончательно рассорившей двух карабахских кентов, оказались изменения в Конституцию Армении, которую затеял С. Саргсян. Чтобы остаться у власти навечно, он поменяв президентскую форму правления на парламентскую.

Вот тогда и пришёл конец единству "карабахского клана", окончательно разделившегося на две части. И случилось то, о чем предупреждал Р. Кочарян, выступая против этих изменений, что это приведёт к потрясениям.

С. Саргсян не смог удержаться у власти, потому что лишился поддержки как народа, так и своих бывших подельников и был вынужден отдать власть Н. Пашиняну.

И наступили чёрные времена для Р. Кочаряна, которого заодно с бывшим дружбаном, начала преследовать новая власть. Хотя, ради справедливости надо отметить, что особых претензий у власти Н. Пашиняна лично к С. Саргсяну не проявились, а вот к Р. Кочаряну вопросов накопилось у него не мало.

Пярвин Мирзазаде