Первый пошел!

Азербайджан продолжает медленно, но верно продвигать свою повестку, невзирая на истерики, откровенные провокации армянской стороны и попытки сочувствия и поддержки Еревану извне.

12 июня, после длительных переговоров Азербайджану были переданы карты минных полей, заложенных армянами в период оккупации в Агдамском районе. Карты содержат информацию о 97 тысячах противопехотных и противотанковых минах. В обмен на эти документы Азербайджан, проявив гуманизм, согласился передать Армении 15 задержанных ранее армянских военнослужащих. Обмен произошел на азербайджано-грузинской границе с участием представителей Грузии. Свою роль в осуществлении этой, скажем так, сделки сыграли госсекретарь США Энтони Блинкен, и.о. помощника госсекретаря по европейским и евразийским делам Филип Рикер, президент Совета ЕС Шарль Мишель и шведское председательство в ОБСЕ.

Буквально за несколько часов до осуществления обмена Президент Ильхам Алиев на встрече с иностранными послами сообщил, что мы приближаемся к получению определенной информации о заложенных армянами минах, что стало возможным благодаря активным контактам международных организаций. Глава государства тогда не раскрыл подробностей. Видимо, в Баку не доверяли до конца армянской стороне, что совершенно оправдано и не удивительно. Несмотря на высокое посредничество, Армения спокойно и без зазрения совести могла бы сорвать решение вопроса, как делала уже не раз, устроить провокацию, попытаться обвести азербайджанскую сторону вокруг пальца, да просто тупо предложить вместо карт пустышку. Для Еревана не существует таких понятий, как международное право, выполнение обязательств, следование своему слову и так далее.

Но все завершилось со знаком "плюс".

Азербайджан с окончания войны говорит о необходимости выполнения Арменией требований международных конвенций и передаче карт минных полей. При этом Баку не просто говорил, ожидая от Еревана проявления доброй воли. На самом деле уже много месяцев в данном направлении шла тонкая, дипломатическая практическая работа. В решение вопроса были вовлечены стороны, участие которых в региональных процессах в последнее время почти не обозначивалось. Неожиданную активность продемонстрировала дружественная Грузия, и майский визит премьера Гарибашвили в Баку рассматривается теперь сквозь призму последних событий.

Все это еще раз подтверждает, насколько заслуживают доверия слова Президента Азербайджана о том, что он знает, что, когда и как нужно делать. Если в Армении рассчитывают превратить урегулирование ситуации в растянутую на годы пьесу с неопределенным концом, они должны понимать, что у Азербайджана на этот счет совсем другие планы, и Баку будет добиваться ускорения событий, находя для этого различные пути. Азербайджанская дипломатия многовекторна. Многовекторность проистекает из реальной независимости и дееспособности Азербайджанского государства, его широких возможностей, а также из авторитета его политического руководства. Президент Ильхам Алиев уже не раз демонстрировал способность решать самые сложные задачи.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков:

"Отмечу несколько важных моментов. Во-первых, Азербайджан отпустил не всех армянских диверсантов, а лишь тех, которые не совершили непосредственно военных преступлений на нашей территории. Во-вторых, мы не прогнулись под зарубежным информационно-дипломатическим давлением, а заставили армянскую сторону предоставить карту минных полей в наиболее укрепленном Агдамском районе. В-третьих, сам обмен был произведен не через армянских лоббистов и поддерживающих армян международных структур, а через дружественную нам, региональную страну - Грузию. Тем самым достигнуто, с одной стороны, снижение информационно-дипломатического давления на Азербайджан, а с другой - усиливается региональный контекст рассмотрения и урегулирования остающихся спорных постконфликтных проблем. Дипломатически все это может быть поставлено в заслугу политическому руководству Азербайджана, Президенту Ильхаму Алиеву.

Азербайджан, вопреки воплям армян и призывам армянских доброхотов в США, Франции, России, Брюсселе и т.д. о безоговорочном возвращении всех армянских военнослужащих в рамках подписанного в ноябре 2020 года Трехстороннего заявления, настоял на том, что армянские военнослужащие, задержанные на азербайджанской территории после 25 ноября, должны рассматриваться отдельно от предыдущих военнопленных. Прошли переговоры - и принцип взаимности и дифференциации этих лиц был реализован. Азербайджан выделил группу из 15 армянских военнослужащих, не совершивших военные преступления на нашей территории. По всем остальным дознание, а по некоторым и суды продолжатся.

Для получения других своих военнослужащих армянской стороне придется выполнить и прочие законные требования Баку. Именно это, то есть отход от требования безоговорочного возвращения всех военнопленных к диалогу о встречных шагах, и состоит суть дипломатической победы Азербайджана. Далее голословные требования армян и их зарубежных доброхотов полностью потеряли смысл".

Нет сомнений, что у армянской стороны не было намерений передавать карты минных полей. Сотни тысяч, если не миллионы мин были заложены не для этого. На данные цели Армения за годы оккупации потратила полмиллиарда долларов. За счет таких средств можно было сделать очень много полезного для граждан самой страны, в конце концов, можно было содержать в более приличном виде вооруженные силы. Но армянская сторона всегда была сторонницей низкого пути, то есть подлых методов, не требующих героизма от ее "непобедимой" армии. В период 44-дневной войны количество заложенных мин росло прямо пропорционально числу дезертиров и уклонистов. Не способная ничего противопоставить мощи азербайджанской армии, армянская военная машина тратила силы и средства на минирование оставляемых территорий. Жалкий в своей подлости противник использовал время, гуманно предоставленное на вывод войск и незаконных заселенцев из Кельбаджара и Лачина, на минирование. В мае, когда в горах сошел снег, азербайджанские военные стали свидетелями кошмарного зрелища - тысяч мин, разбросанных по склонам. На них должны были подрываться мирные жители, военные, пастухи, ведущие стада на высокогорные пастбища. Активно минировались также территории вокруг золотых рудников и дороги.

В отличие от Кельбаджара и Лачина, расположенных на границе с Арменией, где армяне незаконно селились, занимая дома изгнанных азербайджанцев, Агдамский район всегда имел лишь военное значение, а потому подвергся интенсивному разрушению и минированию. Здесь был создан укрепрайон, где имелось множество заградительных линий и минных полей. Он предназначался для быстрого уничтожения азербайджанской армии в случае войны, ведь наши танки армяне ждали именно оттуда. Однако война пошла совсем по другому сценарию и завершилась быстрым и бесповоротным разгромом того, что в Армении называют вооруженными силами.

Сегодня Азербайджан продолжает войну, но уже на дипломатическом фронте. И в этих боях Армении тоже не устоять.

Лейла Таривердиева