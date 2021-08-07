ВВС как арена для армянского вранья и стонов на Западе

Все меняется в этом мире, только не роль и место Армении и армян в таком стратегически важном регионе, как Южный Кавказ. Эта роль очень незавидная, и способное к здравому мышлению общество давно должно было бы постараться сбросить ее, измениться и изменить представление мира о себе. Но наши соседи таким рудиментом, как здравое мышление не обладают, а потому продолжают уже сто лет плакаться на камеры иностранцев, строить жалобные гримасы и проклинать соседей, на землях которых живут.

Важно понять, что плакаться армяне начали вовсе не после поражения в войне. Даже якобы победив, они продолжали рыдать и рвать на себе волосы, подыгрывая чужим интересам в нашем регионе. На ерунду, вроде строительства нормальной жизни, у них просто не оставалось времени. Да и не для того их поместили в регион, у Армении, как мы уже отметили, роль совсем другая, особая.

Накануне ВВС на азербайджанском разместил репортаж из Зангезура. Местные жители-армяне облили репортера слезами и соплями, рассказывая о своих бедах из-за таких-сяких азербайджанцев, которые пришли и отобрали азербайджанские земли, которые оккупанты привыкли считать своей собственностью. Сам автор сюжета тоже чуть не плачет от переполняющего его сочувствия всем этим теткам и дядькам, мирной жизни которых якобы мешают азербайджанские военные, занявшие высоты на границе. И такие они, азербайджанцы страшные, что сельчане детей из дома боятся выпускать, чтобы бабайка не украл...

Начнем с того, что сами армяне прекрасно знают, что азербайджанские пограничники ничем не угрожают мирным жителям, не мешают их унылому быту, не воруют скот и не обстреливают пастухов. То, что погранпосты оказались так близко к домам, виноваты сами армяне, расширявшиеся на оккупированные территории в уверенности, что это навсегда. Показывая на ту сторону государственной границы, они ноют в микрофон британского ресурса, рассказывая, что земли и пастбища Зангелана принадлежат им, эти земли им дали. Кто и по какому праву дал? - таким вопросом в Армении, как правило, не задаются. Логика наших соседей предполагает, что если баран условного Карапета пасся на какой-то территории, значит, территория уже армянская.

Впрочем, репортаж ВВС рассчитан не на армянскую аудиторию. Он рассчитан на западного потребителя, который очень падок на армянские слезы, и настраивает общественное мнение западных стран на необходимость немедленного "спасения" армян - бедных, обиженных и несчастных. Самим обществам этих стран как-то все равно, но политики ночи не спят, размышляя о судьбах армянского народа. Ну, не армянского народа, конечно, а о судьбе собственных интересов в нашем регионе, которые возможно решить только через армян, используя их историческую роль плакальщиц и провокаторов.

Повторим - азербайджанские военные не имеют никаких дел с мирным населением, не воруют детей, а так сказать заблудившихся сельчан возвращают обратно. То, что рассказывают в репортаже зарыданные армянки, полная чушь. Сомневающиеся могут прогуглить вопрос и узнать, сколько пастухов и даже военных, по непонятным причинам оказавшихся на азербайджанской территории, были возвращены в Армению. Что касается двоих военнослужащих, которых ищут с середины июля и не могут найти в Зангезуре, то мы тут не причем. Не исключено, что "боги войны" просто сбежали, как тысячи их сослуживцев, или же стали жертвами криминальных порядков в армянской армии.

"Баку вернул Еревану заблудившегося армянского солдата", "Азербайджан вернул заблудившихся армянских сельчан" и другие заголовки в мировых СМИ говорят сами за себя. Вернули недавно некоего комбайнера на комбайне, который средь бела дня решил поработать на "своих" землях. Надо же, какая короткая память у наших соседей - прошло то всего тридцать лет, а не триста.

Азербайджанские военные делают свою работу и никому не угрожают, сельчанам же надо не позволять втягивать себя в нечистоплотные игры Еревана, от которых страдают прежде всего они сами. Безобидность наших военных для мирных сельчан отнюдь не распространяется на вооруженных людей. Такие появились и в репортаже ВВС - в военной форме, с боевым оружием, но внешне напоминающие бандитов с большой дороги. Видимо, корреспондент ВВС не нашел на границе между Западным и Восточным Зангезуром ни одного нормально экипированного и нормально выглядящего армянского пограничника. Или же это было сделано для усиления жалобного эффекта, мол, несчастные и запуганные азербайджанцами сельчане вынуждены вооружаться, чтобы защитить себя от разбойников с GPS-ами.

Итак, что увидел западный потребитель информации, посмотрев репортаж ВВС. Ему показали несчастных, бедных, запуганных людей, у которых зловредные соседи отжали землю, а теперь воруют их коров и пограничников и постоянно держат на мушке их детей. При этом власти ничего не делают, чтобы защитить свой народ от "оккупантов".

Первая мысль не сведущего, что творится в мире европейца - немедленно потребовать от своих президентов прийти на помощь "островку христианства". Но на самом деле можно не торопиться, потому что в реальности ситуация совсем иная. Соответствует действительности из вышеперечисленного только то, что жители армянских областей действительно бедны и несчастны, но не потому, что им угрожает азербайджанский спецназ. В том состоянии, в каком армяне показаны в репортаже, они пребывают все тридцать лет своей независимости. И особенно плохо дела у них идут со времен так называемой победы в первой карабахской войне. При том, что армяне не знали, что делать с доставшимися им по советским границам территориями, новые земли, захваченные в результате войны, окончательно раздавили экономику. Армянское село жило неплохо только в составе СССР. В свободном плавании же не имевшая традиций государственности страна пошла ко дну, где пребывает в настоящее время.

Так что спасать Армению не надо. Спасать ее не от чего, а вот помочь необходимо. И помощь требуется не военная, а медицинская. Чтобы те же жители приграничья в Зангезуре начали осознавать, что вместо провокаций и попыток гонять скот и комбайны на "свои" земли в соседний Азербайджан, им следует, наконец, заняться делом. Зангезур - богатая земля, и слезы якобы оставшихся без сельхозугодий армян совершенно непонятны. Нашим соседям надо, наконец, научиться отличать чужое и свое, начать привыкать к мысли, что по ту сторону другая страна и это уже навсегда.

Правда, о чем тогда будут снимать репортажи ВВС и прочие, непонятно. Ведь тем, кто готовится "спасать" Армению, невыгодно, чтобы армянский народ зажил, наконец, в мире и благоденствии.

Лейла Таривердиева