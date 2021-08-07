ВВС как арена для армянского вранья и стонов на Западе

Все меняется в этом мире, только не роль и место Армении и армян в таком стратегически важном регионе, как Южный Кавказ. Эта роль очень незавидная, и способное к здравому мышлению общество давно должно было бы постараться сбросить ее, измениться и изменить представление мира о себе. Но наши соседи таким рудиментом, как здравое мышление не обладают, а потому продолжают уже сто лет плакаться на камеры иностранцев, строить жалобные гримасы и проклинать соседей, на землях которых живут.

Важно понять, что плакаться армяне начали вовсе не после поражения в войне. Даже якобы победив, они продолжали рыдать и рвать на себе волосы, подыгрывая чужим интересам в нашем регионе. На ерунду, вроде строительства нормальной жизни, у них просто не оставалось времени. Да и не для того их поместили в регион, у Армении, как мы уже отметили, роль совсем другая, особая.

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Накануне ВВС на азербайджанском разместил репортаж из Зангезура. Местные жители-армяне облили репортера слезами и соплями, рассказывая о своих бедах из-за таких-сяких азербайджанцев, которые пришли и отобрали азербайджанские земли, которые оккупанты привыкли считать своей собственностью. Сам автор сюжета тоже чуть не плачет от переполняющего его сочувствия всем этим теткам и дядькам, мирной жизни которых якобы мешают азербайджанские военные, занявшие высоты на границе. И такие они, азербайджанцы страшные, что сельчане детей из дома боятся выпускать, чтобы бабайка не украл...

Начнем с того, что сами армяне прекрасно знают, что азербайджанские пограничники ничем не угрожают мирным жителям, не мешают их унылому быту, не воруют скот и не обстреливают пастухов. То, что погранпосты оказались так близко к домам, виноваты сами армяне, расширявшиеся на оккупированные территории в уверенности, что это навсегда. Показывая на ту сторону государственной границы, они ноют в микрофон британского ресурса, рассказывая, что земли и пастбища Зангелана принадлежат им, эти земли им дали. Кто и по какому праву дал? - таким вопросом в Армении, как правило, не задаются. Логика наших соседей предполагает, что если баран условного Карапета пасся на какой-то территории, значит, территория уже армянская.

Впрочем, репортаж ВВС рассчитан не на армянскую аудиторию. Он рассчитан на западного потребителя, который очень падок на армянские слезы, и настраивает общественное мнение западных стран на необходимость немедленного "спасения" армян - бедных, обиженных и несчастных. Самим обществам этих стран как-то все равно, но политики ночи не спят, размышляя о судьбах армянского народа. Ну, не армянского народа, конечно, а о судьбе собственных интересов в нашем регионе, которые возможно решить только через армян, используя их историческую роль плакальщиц и провокаторов.

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Страсти по Зангезуру - Баку расставил все точки над "i"

Повторим - азербайджанские военные не имеют никаких дел с мирным населением, не воруют детей, а так сказать заблудившихся сельчан возвращают обратно. То, что рассказывают в репортаже зарыданные армянки, полная чушь. Сомневающиеся могут прогуглить вопрос и узнать, сколько пастухов и даже военных, по непонятным причинам оказавшихся на азербайджанской территории, были возвращены в Армению. Что касается двоих военнослужащих, которых ищут с середины июля и не могут найти в Зангезуре, то мы тут не причем. Не исключено, что "боги войны" просто сбежали, как тысячи их сослуживцев, или же стали жертвами криминальных порядков в армянской армии.

"Баку вернул Еревану заблудившегося армянского солдата", "Азербайджан вернул заблудившихся армянских сельчан" и другие заголовки в мировых СМИ говорят сами за себя. Вернули недавно некоего комбайнера на комбайне, который средь бела дня решил поработать на "своих" землях. Надо же, какая короткая память у наших соседей - прошло то всего тридцать лет, а не триста.

Азербайджанские военные делают свою работу и никому не угрожают, сельчанам же надо не позволять втягивать себя в нечистоплотные игры Еревана, от которых страдают прежде всего они сами. Безобидность наших военных для мирных сельчан отнюдь не распространяется на вооруженных людей. Такие появились и в репортаже ВВС - в военной форме, с боевым оружием, но внешне напоминающие бандитов с большой дороги. Видимо, корреспондент ВВС не нашел на границе между Западным и Восточным Зангезуром ни одного нормально экипированного и нормально выглядящего армянского пограничника. Или же это было сделано для усиления жалобного эффекта, мол, несчастные и запуганные азербайджанцами сельчане вынуждены вооружаться, чтобы защитить себя от разбойников с GPS-ами.

Итак, что увидел западный потребитель информации, посмотрев репортаж ВВС. Ему показали несчастных, бедных, запуганных людей, у которых зловредные соседи отжали землю, а теперь воруют их коров и пограничников и постоянно держат на мушке их детей. При этом власти ничего не делают, чтобы защитить свой народ от "оккупантов".

Готовится план Зангезурского коридора

Готовится план Зангезурского коридора

Первая мысль не сведущего, что творится в мире европейца - немедленно потребовать от своих президентов прийти на помощь "островку христианства". Но на самом деле можно не торопиться, потому что в реальности ситуация совсем иная. Соответствует действительности из вышеперечисленного только то, что жители армянских областей действительно бедны и несчастны, но не потому, что им угрожает азербайджанский спецназ. В том состоянии, в каком армяне показаны в репортаже, они пребывают все тридцать лет своей независимости. И особенно плохо дела у них идут со времен так называемой победы в первой карабахской войне. При том, что армяне не знали, что делать с доставшимися им по советским границам территориями, новые земли, захваченные в результате войны, окончательно раздавили экономику. Армянское село жило неплохо только в составе СССР. В свободном плавании же не имевшая традиций государственности страна пошла ко дну, где пребывает в настоящее время.

Так что спасать Армению не надо. Спасать ее не от чего, а вот помочь необходимо. И помощь требуется не военная, а медицинская. Чтобы те же жители приграничья в Зангезуре начали осознавать, что вместо провокаций и попыток гонять скот и комбайны на "свои" земли в соседний Азербайджан, им следует, наконец, заняться делом. Зангезур - богатая земля, и слезы якобы оставшихся без сельхозугодий армян совершенно непонятны. Нашим соседям надо, наконец, научиться отличать чужое и свое, начать привыкать к мысли, что по ту сторону другая страна и это уже навсегда.

Правда, о чем тогда будут снимать репортажи ВВС и прочие, непонятно. Ведь тем, кто готовится "спасать" Армению, невыгодно, чтобы армянский народ зажил, наконец, в мире и благоденствии.

Лейла Таривердиева