Страсти по Зангезуру

Судя по истерике, устроенной в армянском сегменте социальных сетей, появление на повестке темы Зангезура перестало восприниматься нашими соседями с высокомерной усмешкой. В Армении наконец начали осознавать, что территориальные претензии к соседям могут вернуться к армянам по закону бумеранга. И стоит ли истерить, обижаться и звать на помощь весь мир стране, которая открыто претендует на территории Азербайджана, которая учинила кровавую бойню в начале 1990-х, осуществила этнические чистки и держала чужие земли под оккупацией почти тридцать лет. В Армении последние заявления Президента Ильхама Алиева должны воспринимать как минимум философски. А как максимум - демонстрируя понимание космического закона причин и следствий. Никакое действие не остается без противодействия, а бумеранг имеет обыкновение возвращаться.

Необходимо учитывать, что исторические наименования городов, водоемов, районов и горных систем нынешней Армении начали озвучиваться официальным Баку только после того, как стало окончательно ясно, что армянская сторона не согласна на мир и намеревается усиливать напряженность, разыскивая внешние поддержки для реванша. До этого азербайджанская сторона старалась придерживаться протокола, надеясь, что поражение в войне отрезвит соседей и изменит их нездоровое мышление в сторону добрососедства. Но этого не произошло. Наоборот, в последние дни напряженность на государственной границе растет. Ухудшается ситуация и на подконтрольных российским миротворцам участках. Вооруженные подразделения Армении продолжают находиться на территории Азербайджана вразрез соответствующему пункту мирного заявления от 10 ноября. Армяне, почему-то чувствующие себя в безопасности за спиной миротворческого контингента, наглеют настолько, что позволяют себе стрелять по Шуше. Ежедневно обстреливается также Нахчыван, и это уже превращается в систему.

Ереван устами Никола Пашиняна фактически отказался признавать территориальную целостность Азербайджана. А это значит, что и Азербайджан больше не считает себя обязанным признавать целостность Армении. Это не означает, что мы готовимся идти на соседей войной и отвоевывать принадлежащие нам по историческому праву обширные территории, но называть вещи своими именами имеем полное право. Военный вариант оставлен на самый крайний случай, если разговоры о статусах и реваншах перейдут в Армении в стадию маниакального психоза. В Ереване должны понимать, что Азербайджан не допустит больше не то что военной, но даже дипломатической агрессии, и за каждой попыткой с армянской стороны сколотить очередную группу поддержки и идти "воевать" Баку будет следовать удар, причем ассиметричный и болезненный. Азербайджан больше не будет вести многолетних обсуждений. Единственное, что Баку будет обсуждать с Ереваном, это мирный договор.

"Я несколько раз говорил, что мы готовы подписать мирный договор с Арменией. То есть, мы готовы к началу этой работы. Однако со стороны Армении реакции, официальной реакции на это нет. По неофициальным каналам до нас доходят сведения о том, что Армения не готова к этому. Считаю, что это будет очень большой ошибкой. Так же, как армянская сторона допустила большие ошибки, совершила военные преступления накануне и во время войны. Это может стать очередной большой ошибкой. Потому что наше предложение основано на новой реальной ситуации. Мы считаем, что вопрос решен, между Арменией и Азербайджаном должен быть мирный договор. Должны быть признание территориальной целостности друг друга, признание границ, должен быть дан старт работе по делимитации", - заявил Президент Ильхам Алиев в среду на встрече с семьями шехидов и инвалидами войны в Ходжасане.

Если Армения не желает этого, то это ее дело, но пусть в Ереване хорошо подумают, потому что потом может быть поздно, сказал он. А Азербайджан, несмотря на истерики армянской стороны, будет идти только вперед, реализовывать поставленные цели и созидать.

Президент Азербайджана считает бессмысленными истерики армянской стороны по поводу создания Восточно-Зангезурской экономической зоны.

"Мы говорим правду. Весь Зангезур, Восточный и Западный, - земля наших предков. Сегодня в Армении говорят, что Ильхам Алиев выступает с территориальными притязаниями. Если есть Восточный Зангезур, то значит, есть и Западный. Да, Западный Зангезур - земля наших предков", - сказал азербайджанский лидер и подчеркнул, что мы обязательно вернемся.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Политолог, глава клуба политологов "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде:

"Выступление Президента Ильхама Алиева еще раз обращает внимание на тот факт, что Зангезур является исторической азербайджанской землей. Так же, как Гейча махалы, Иреван, которые также отметил глава государства. Факты, касающиеся передачи Армении Зангезура, карты тоже хорошо известны и есть в свободном доступе.

Президент Ильхам Алиев не случайно отметил и историческую, и географическую принадлежность Зангезура Азербайджану. Восточно-Зангезурский экономический район располагается на территории Зангезурского хребта, двух его отрогов - Баргушадского и Мегринского, являющихся составной частью единой Зангезурской горной страны. Зангезурский махал просуществовал как административно-территориальная единица около 56 лет. Он был создан в 1873 году в Елизаветпольской (Гянджинской) губернии. В 1918-1920 годах существовал как административно-территориальная единица в составе АДР. На конференции Лиги Наций Зангезур был утвержден как составная часть административно-территориального деления Азербайджана. Однако с установлением Советской власти, в конце 1920-х годов под давлением центральных властей Зангезур был разделен на две части. Лачин, Губадлы и Зангилан остались в Азербайджане, а остальные четыре района, оккупированные армянами на глазах "гаранта безопасности" - 11-й красной армии, за исключением пастбищ были переданы Армении. Позднее армяне присвоили и пастбища.

Считаю одним из важнейших результатов 44-дневной войны - выход на повестку вопроса создания Зангезурского транспортного коридора. А 7 июля был сделан еще один важный шаг - создан Восточно-Зангезурский экономический район, чем восточная часть Зангезура становится интегрированной частью азербайджанской территории.

Что касается перспектив возвращения азербайджанцев в Зангезур, то в новых геополитических реалиях, когда будут разблокированы коммуникации, созданы условия для мирного и безопасного проживания людей в пределах географии региона, то и азербайджанцы получат возможность в перспективе вернуться на земли своих предков, жить и работать там.

Надо сказать, что после завершения карабахского конфликта в регионе открылись широкие возможности для реализации крупномасштабных экономических и гуманитарных проектов. Если армянская сторона включится в их реализацию, то это откроет большие возможности и для самой армянской стороны. Все страхи же и предположения направлены на дезориентацию армянского общества, подкрепление образа врага, который сложился на протяжении последних десятилетий. Эта тактика неуместна, не отвечает реалиям сегодняшнего дня и должна быть пересмотрена Арменией".

Лейла Таривердиева