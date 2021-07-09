Зангезур подключается к экономике страны

В среду, 7 июля Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ "О новом делении экономических районов в Азербайджанской Республике".

После победоносной 44-дневной войны на карте Азербайджана произошли серьезные изменения. Нашей армией были стерты все обозначения, свидетельствующие об оккупации, а накануне Указом Президента Ильхама Алиев на ней появились очертания новых экономических районов, отвечающие сложившимся после освободительной войны реалиям.

Карабах после освобождения вернулся на политическую карту Азербайджана, сегодня он возвращается и на карту экономическую.

Экономическое районирование очень серьезный и важный процесс. Он определяет будущее развитие регионов, их место и вклад в экономическое развитие страны. При этом учитываются не только географическое расположение, но также особенности хозяйствования, природные богатства, традиционные связи и виды деятельности, туристический потенциал. Границы проводились из соображений максимальной эффективности использования возможностей каждого района и его связки с соседями.

Развитию регионов в Азербайджане в последние годы уделяется особое внимание. Соответствующие государственные программы щедро финансируются и неукоснительно выполняются. Как результат, коренным образом изменился облик городов и сел, вырос экономический потенциал регионов, улучшилась бизнес- и инвестиционная среда, повысилось благосостояние населения.

После освобождения ранее оккупированных Арменией территорий, освобожденные районы тоже должны быть включены в госпрограммы и общую сетку хозяйственно-экономической деятельности. В настоящее время на этих территориях начались широкомасштабные восстановительные работы, направленные на восстановление всей инфраструктуры и создание условий для возвращения сюда населения. Как известно, западные районы Карабахского региона богаты полезными ископаемыми, и объединение их в единый экономический район было обусловлено целесообразностью. Именно она подсказала необходимость увеличения числа экономических районов и изменения их границ.

В советские времена территория республики делилась на 10 экономических районов - Абшеронский, Гянджа-Газахский, Шеки-Закатальский, Лянкяранский, Губа-Хачмасский, Аранский, Верхне-Карабахский, Кельбаджар-Лачинский, Горно-Ширванский и Нахчыванский. Согласно нынешнему делению, ЭР стало 14: Нахчыванский, Абшерон-Хызинский, Бакинский, Горно-Ширванский, Гянджа-Дашкесанский, Карабахский, Газах-Товухский, Губа-Хачмазский, Лянкяран-Астаринский, Центрально-Аранский, Миль-Муганский, Шеки-Загатальский, Восточно-Зангезурский, Ширван-Сальянский экономические районы.

Судя по тому, какие территории объединены в каждом из них, даже не специалист может прийти к выводу об оптимизации процесса районирования и повышении его эффективности.

Деление на экономические районы до 7 июля 2021 года

Новое деление на экономические районы

Давайте рассмотрим некоторые примеры.

Из прежнего Абшеронского экономического района выделен Бакинский. Это полностью оправдано, потому что Баку с его нефтедобычей и нефтеперерабатывающей промышленностью представляет собой особый экономический район.

Новые реалии продиктовали необходимость упразднения Верхне-Карабахского и создание Карабахского экономического района, в который были включены и некоторые районы так называемого Нижнего Карабаха, традиционно связанные хозяйственно-экономической деятельностью с Карабахом Верхним. В состав Верхне-Карабахского ЭР входили Агдамский, Тертерский, Ходжавендский, Ходжалинский, Шушинский, Джебраильский, Физулинский районы и город Ханкенди. Теперь в Карабахский экономический район включены также Агджабединский и Бардинский районы, а Джебраил исключен.

Большие изменения произошли с прежним Аранским экономрайоном. Аранская зона очень обширна и включает большое количество районов. Экономическая целесообразность продиктовала необходимость раздробления неоправданно крупного ЭР на три новых. Это: Центрально-Аранский экономический район (город Мингячевир, Агдашский, Гейчайский, Кюрдамирский, Уджарский, Евлахский и Зардабский районы); Миль-Муганский экономический район (Бейлаганский, Имишлинский, Саатлинский и Сабирабадский районы); Ширван-Сальянский экономический район (город Ширван, Билясуварский, Гаджигабульский, Нефтчалинский и Сальянский районы);

Но самым большим новшеством стало создание Восточно-Зангезурского экономического района. Он сформирован на месте прежнего Кельбаджар-Лачинского и включает также Джебраильский, Губадлинский и Зангиланский районы.

Зангиланский, Губадлинский, Джебраильский, Лачинский и Кельбаджарский районы, расположенные в восточной части Зангезурского плоскогорья, окруженного Зангезурской горной грядой и занимающего обширную территорию от Лачина и Кельбаджара до Нахчывана, исторически находились в одном и том же географическом пространстве, на протяжении многих лет входили в состав созданного в 1861 году Зангезурского уезда, были связаны традиционными социально-экономическими, историко-культурными узами, что продиктовало необходимость объединения их в одном экономическом районе.

Переименование и расширение прежнего Лачин-Кельбаджарского экономического района имеет большое смысловое значение, считает азербайджанский политолог Ильгар Велизаде.

Часть Лачинского района, практически целиком Губадлинский и Зангеланский районы являются частью Зангезурской горной системы, двух основных отрогов Зангезурского хребта, которые проходят по территории этих районов, сказал политолог в беседе с Day.Az. Это название отражает принадлежность этих районов к указанному географическому региону. Если брать шире, то западная оконечность исторического Зангезура приходится на Нахчыванскую Автономную Республику. Шарурский и Ордубадский районы НАР расположены на западных отрогах Зангезурского хребта. Зангезур это историческая территория Азербайджана. Только центральная часть Зангезура в результате территориального размежевания оказалась в составе Армении.

"Необходимо отметить, что совершенствование экономического районирования Азербайджанской Республики это вопрос, который согласуется с динамикой как экономических, так и политических процессов. В данном случае итоги Второй карабахской войны имеют колоссальное значение для Азербайджана, для его экономики и политической организации общества. И все эти изменения находят отражение на новой карте экономического районирования республики.

Процесс формирования карты экономических районов процесс многосложный. Он учитывает динамику экономических развитий, формирование новых форм и методов хозяйствования. Так или иначе он согласуется со всеми этими вопросами. А в данном случае можно говорить о том, что новая карта отражает характер хозяйственной деятельности Азербайджана, ее региональной экономической политики.

Новое районирование обращает на себя внимание еще и потому, что здесь, как я уже отметил, особо выделен Восточно-Зангезурский район. Обращает на себя внимание и то, то указом Президента созданы и другие новые экономические районы. В свое время центральное место на экономической карте республики занимал Аранский экономический район. Сегодня он разделен на Центрально-Аранский, Миль-Муганский и Ширван-Сальянский ЭР.

Нынешний Карабахский ЭР прежде назывался Верхне-Карабахским. По новому делению в него включены районы, которые являются историческим Карабахом, и которые в хозяйственном отношении и в советские годы были тесно связаны с бывшим Нагорным Карабахом. Так, отгонно-пастбищное скотоводство в регионе было организовано таким образом, что яйлаги (летние пастбища) находились в верхней части Карабаха, а гышлаги (зимние пастбища) - в нижней. Гышлаги находились на территории Агдамского, Бардинского, Физулинского, Агджабединского районов. Теперь Карабах стал единым экономическим целым", - подчеркнул Велизаде.

По его словам, сегодня Карабах является большой строительной площадкой, на которой реализуются грандиозные проекты, и новое экономическое районирование позволяет более эффективно реализовать поставленные цели по восстановлению Карабаха и созданию взаимообуславливающих региональных рынков. В частности, Карабах, согласно новому делению, формируется как единый экономический район, единый региональный рынок, который сегодня активно восстанавливается и в будущем будет активно развиваться, отметил наш собеседник.

"Речь идет об экономическом районировании, и во главу угла ставятся вопросы повышения эффективности территориальной организации хозяйствования. Поэтому все изменения, прежде всего учитывают характер экономических процессов", - резюмировал Ильгар Велизаде.

Лейла Таривердиева