У армян остался один шанс на сохранение государственности, и его предоставил Азербайджан

"Я не понимаю, почему Ереван вновь кричит о некой агрессии и угрозе со стороны Азербайджана в тот момент, когда Президент Ильхам Алиев говорит очевидные вещи. Если есть Восточный Зангезур, то, следуя логике, конечно, есть и Западный".

Об этом сказал в беседе с Day.Az известный российский эксперт, советник по вопросам противодействия экстремистской идеологии кафедры Евразийского регионального центра Молодежного Форума Исламского сотрудничества (структура ОИС) Евгений Михайлов.

Напомним, что накануне Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с семьями шехидов и инвалидами войны в поселке Ходжасан. Выступая на встрече, глава государства коснулся темы Зангезура, указав, что если есть Восточный Зангезур, значит, есть и Западный, это земля наших предков, "мы должны вернуться, вернемся и возвращаемся туда. Никто не сможет остановить нас". Президент Азербайджана также затронул вопрос мирного договора, от подписания которого отказывается Ереван. "Наше предложение - это предложение страны-победительницы, сильной стороны, победоносного народа. Если в Армении негативно реагируют на это, то это тоже их дело. Однако еще раз говорю: вновь пожалеют. А мы отныне будем идти только и только вперед", - заявил азербайджанский лидер.

Как отметил Евгений Михайлов, Азербайджан в новых реалиях, скорее всего, действительно вернется на свои исторические земли. И вряд ли это произойдет военным путем. Можно долго говорить о мифических древнеармянских территориях, но факт остается фактом - Зангезур чуть более ста лет назад отобрали у Азербайджана в эпоху общемирового передела и гибели империй начала ХХ века, подчеркнул наш собеседник.

"Я хотел бы напомнить слова известного российского политолога Евгения Сатановского, которого уж точно нельзя обвинять в проазербайджанской позиции. Он недавно фактически заявил, что армянский проект государственности не удался и с этим нужно что-то решать. Ну, не смогли в Ереване найти ту модель, по которой можно дальше развиваться в мире с соседями и не быть изгоями с закрытыми границами, с манией величия и необоснованным реваншизмом за чужой счет. Если Армения не осознает, что на дворе новая историческая реальность и необходимо жить в ней, а не в той, которая была сто лет назад, это значит, что проект армянской государственности не удался. Причем, по вине самих армян, которым государственность преподнесли на блюдечке в период крушения Османской Империи", - отметил Михайлов.

По мнению российского эксперта, сейчас у Еревана остался один шанс на сохранение государственности, и его предоставляет Азербайджан. Это - мирный договор, который позволит дать толчок развитию армянского государства. Именно это пытается донести Президент Азербайджана до политиков Армении, но его, видимо, не хотят слышать, рассчитывая, что в состоянии постоянного напряжения можно провоцировать Баку, надеясь на поддержку Москвы.

"Но Россия тоже не готова долго терпеть подобную ситуацию. Ей необходим мир на Южном Кавказе. И я все-таки осмелюсь предположить, что неожиданно для всех мирный договор будет подписан в ближайшие месяцы при содействии России, как основного миротворца в карабахском вопросе. Карабах - это Азербайджан, и возгласы о неком Нагорном Карабахе как отдельном армянском "государстве" на теле Азербайджана уже должны остаться в прошлом", - сказал Евгений Михайлов.

Лейла Таривердиева