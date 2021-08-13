Подлец и негодяй!

Ведущий Первого канала Владимир Познер и председатель ЛДПР Владимир Жириновсий схлестнулись в словесном поединке после того, как Жириновский назвал Познера "подлецом и негодяем".

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, стычка началась после того, как продажный ведущий "Первого" ответил на вопрос о "русском мире" на своем сайте. Познер заявил, что этого понятия не существует, оно было придумано. "На мой взгляд, "русский мир" - это политическая придумка, способствующая вмешательству в дела других стран", - написал журналист.

Позже председатель ЛДПР назвал Познера "подлецом и негодяем" из-за этих слов. Затем Познер не выдержал и обиженно заявил, что "не планирует вести диалог" с оскорбившим его главой ЛДПР, предложив журналистам пойти самим разобраться с Жириновским.