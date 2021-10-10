Грузию ждет второй Карабах?

Широко известного в узких кругах армянского националиста и поклонника Нжде Гагика Гиносяна не пустили в Грузию. Об этом он, жутко обиженный, поведал в ютуб-обращении. Обращение адресовано к грузинам, и Гиносян пытается учить уму-разуму грузинский народ, который, дескать, не знает, кто ему друг, а кто враг.

С какой конкретно формулировкой террориста-танцора не пустили в Грузию, не сообщается, но он очень обижен и очень возмущен действиями "протурецких "грузинских властей".

Гиносян - уроженец села Цургут Ахалцихского района Грузии, в котором, как утверждают в Армении, все "прямо-таки дышит армянской историей". Думается, никто не удивится, узнав, что семейство Гиносянов, оказывается, владело в этом селе наидревнейшей Библией. А что удивляться, если Самцхе-Джавахети вообще всегда был "армянским". Гиносян, воспитанный на трудах Гарегина Нжде, участвовал в первой карабахской войне, потом заделался танцором и сейчас занимается фальсификацией и присвоением азербайджанских и турецких танцев. Танец он считает средством "возвращения гордости армянам" и является зачинателем уроков танцев в военных учебных заведениях Армении. Военный преступник считает, что хорошо танцующий солдат будет хорошо воевать... Видимо, армянские военнослужащие, проигравшие вторую Карабахскую войну, танцевать не умели.

Как мы уже отметили, Гиносян - большой поклонник Нжде. В одном из своих интервью он говорил: "Гарегин Нжде - мой пророк, мое учение, кредо и вера одновременно. У каждого есть свой видимый или невидимый воспитатель, его роль и влияние на человека продолжаются до самой могилы. Он - мой воспитатель. Он мой бог войны и идеи".

Вот так вот. В этом же духе Гиносян воспитывает молодое поколение, с которым работает уже не один год, руководя государственным ансамблем присвоенного танца. Параллельно, не один год так называемая "армянская творческая интеллигенция" Грузии ненавязчиво и с далеко идущими намерениями продвигает идею армянской принадлежности грузинских земель. Под различными благовидными предлогами там в свое время образовывались некие союзы, творческие клубы и прочее. Но грузины в конце концов поняли угрозу, то есть обмануть игрой ног их не удалось. На примере азербайджанских соседей они поняли, чем заканчиваются так называемые культурные программы, кружки и вроде как безобидная забота о сохранности армянской идентичности. Все это заканчивается агрессивным сепаратизмом и кровью.

Претензии на грузинские земли у армян давние и незыблемые. Грузия была второй на очереди после закрепления успеха сепаратистов в Азербайджане. Теперь, когда армянский проект в нашей стране потерпел полный крах, все внимание пританцовывающего престарелого сепаратиста Гагика Гиносяна и его сотоварищей сосредоточилось на Грузии. Сегодня сепаратист обижается на Тбилиси и за то, что тот не встал на сторону братьев-христиан в 44-дневную войну, и за то, что якобы по указке из Турции мешает сохранять пресловутую армянскую идентичность на грузинской земле. И, что показательно, воришка-танцор еще и угрожает Грузии, мол, если Джавахети не стала мостом дружбы между армянами и грузинами, то станет пороховой бочкой.

Что интересно - он ведь так и не пояснил, почему ему было отказано во въезде. Он только вопит о "турецком ятагане на грузинской шее", о "протурецких властях", требует от грузин открыть глаза и все такое. А в чем причина? Когда он незаконно находился в числе прочих "ветеранов" в Карабахе во время последней войны, в Грузии скончалась его мать. После войны он не решился сразу поехать навестить могилу, страшно было высовываться из Армении. Год спустя он решился, видимо, считая, что все успокоилось и уже можно, имея такой груз, как вооруженная поддержка сепаратизма в чужой стране, спокойно сунуться в Грузию. А вот, как оказалось, нельзя. Не беремся утверждать, но не исключено, что причиной закрытия перед ним дверей было и это.

Ну очень противно...

Сепаратист обвиняет Тбилиси в какой-то "целенаправленной дискриминации армянского населения" в Самцхе-Джавахети, хотя армяне там на самом деле пользуются полной свободой, отчего наглеют не по дням, а по часам. Уже давно замечено, что нельзя допускать кучкования армянского населения, куда бы оно не заселялось. Особенно это касается небольших стран, таких, как Азербайджан и Грузия. Все эти культурные центры, кружки, ансамбли танца - это рассадник сепаратизма, где, изучая па, читают вслух труды Нжде и учатся ненавидеть.

Зульфугар Ибрагимов