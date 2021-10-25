Открытие Зангезурского коридора обеспечит переход Южного Кавказа к конструктивному светлому будущему

Очень скоро годовщина окончания второй карабахской войны, и это хороший повод порассуждать о том, чего удалось достичь за прошедший год, а что пока что остается невыполненным.

Об этом сказал в беседе с Day.Az российский эксперт, старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин.

Самым главным итогом, по его мнению, является то, что вооруженный конфликт как таковой остановился, что выполнены важные пункты трехстороннего заявления - возвращены Азербайджану Кяльбаджарский, Агдамский, Лачинский районы. "На мой взгляд, это очень серьезное достижение, как бы не выглядела общая картина", - отметил Станислав Притчин.

По словам российского эксперта, остаются еще сложности в решении вопроса разблокировки границ и коммуникаций. Обе страны до сих пор продолжают жить в условиях конфликтного состояния, восприятие друг друга остается враждебным и стороны не готовы рассматривать друг друга как партнеров по совместным экономическим и транспортирным проектам. Что очень серьезно осложняет ситуацию, считает наш собеседник.

"Была пауза с армянской стороны в работе трехсторонней комиссии на уровне вице-премьеров. Причина была во внутренней ситуации в Армении, связанной с выборами. Позитивным сигналом считаю то, что Никол Пашинян, политик, подписавший трехстороннее заявление от 10 ноября, остался у власти и продолжает руководить государством. Это, несомненно, позитивный сигнал. Однако мы видим, что его позиция по имплементации трехстороннего заявления неоднозначна. Большой проблемой остается наличие минных полей. Как показала практика - и Пашинян это тоже признал, - карты минных полей недостоверны и не позволяют полностью разминировать освобожденные территории", - сказал Притчин.

Серьезной темой, по его словам, остается вопрос границ. Вопрос делимитации государственных границ не является частью трехстороннего заявления, это уже последующий этап. После возвращения Азербайджану Кяльбаджара и Лачина, обозначенных в трехстороннем заявлении, между Азербайджаном и Арменией вновь появилась линия соприкосновения. В связи с тем, что на протяжении десятилетий никаких переговоров по границе между этими странами не шло, образовалась точка конфликта, которая не позволяет полностью выйти из конфликтной стадии, потому что слишком по-разному смотрят в Баку и Ереване на делимитацию и демаркацию. Возникают и экономические вопросы, потому что для армян, проживавших вдоль границы, почти тридцать лет не было никаких ограничений по пастбищам и по транзиту. И для них стало полной неожиданностью, что территория эта, оказывается, азербайджанская и есть все основания для возведения там таможенных и пограничных объектов, отметил эксперт.

Граница, подчеркнул Притчин, особенно в условиях отсутствия двусторонних отношений и полноценной комиссии, которая бы занималась системно делимитацией и демаркацией, в долгосрочном плане выглядит как источник конфликта и противостояния.

"Что касается мирного договора, то, на мой взгляд, он предполагает комплексное решение всех вопросов, когда все аспекты решены, страны устанавливают границу, решают таможенные вопросы, заявляют об отсутствии территориальных претензий друг к другу. Это документ, который должен включить все аспекты взаимодействия Армении и Азербайджана. Возможны разные интерпретации, в том числе завершение войны и восприятие друг друга как соседей, конструктивное выстраивание дальнейшей нормативно-правовой базы, необходимой для построения экономического сотрудничества.

Договор в любом случае нужен, нужно начинать контакты политические, экономические, на разных уровнях, на региональном уровне. Конечно же, надо начинать контакты, чтобы постепенно создавать условия для нормализации отношений. И здесь все в руках Армении и Азербайджана. Никто не сможет решить за них, например, вопрос границ. Можно пригласить медиаторов, но без поиска компромиссных формул достичь решения вопроса не удастся. По открытию границ тоже надо учитывать позиции обеих сторон. Для Азербайджана важен южный транспортный коридор, называемый Зангезурским. Для Армении же важнее открытие коммуникаций на севере. На мой взгляд, нужно открывать все коммуникации, потому что это в целом будет способствовать нормализации отношений и переходу Южного Кавказа к конструктивному светлому будущему", - сказал Станислав Притчин.

Лейла Таривердиева