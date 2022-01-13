Претензии Азербайджана в адрес миротворцев РФ полностью обоснованы

"Из сказанного Президентом Азербайджана в его последнем интервью меня как россиянина, прежде всего, привлекли слова о том, что азербайджано-российские отношения находятся сегодня находятся на более высоком уровне, чем в прежние годы".

Об этом сказал в комментарии Day.Az известный российский эксперт, советник по вопросам противодействия экстремистской идеологии кафедры Евразийского регионального центра Молодежного Форума Исламского сотрудничества (структура ОИС) Евгений Михайлов.

По его мнению, личные отношения между президентами Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным позволяют смотреть в будущее с еще большим оптимизмом. Оба лидера являются прагматиками и предпринимают максимум усилий для реализации интересов своих народов, при этом взаимно стараются не ущемлять и интересы партнера. Азербайджано-российские отношения, отметил Михайлов, всегда были очень позитивными, а за последний год, действительно активизировались, стало больше контактов на различных уровнях, в том числе на уровне глав государств.

Но даже между братьями в семье появляются вопросы, на которые иногда сложно однозначно дать ответ, признал наш собеседник, имея в виду претензии, высказанные Президентом Ильхамом Алиевым к деятельности российских миротворцев в Карабахе.

"Ильхам Алиев, с одной стороны высказался положительно о роли российских миротворческих сил в Карабахском регионе Азербайджана, по достоинству оценив усилия миротворцев по деэскалации конфликта и недопущению масштабных провокаций, но, с другой стороны, высказал критику в адрес РМК по поводу незаконных визитов различных одиозных иностранных граждан на подконтрольные миротворцам территории. Мне сложно сказать однозначно, кто в этом виновен, и я не хотел бы обострять эту щекотливую тему. Но совершенно очевидно, что если подобные визиты по ранее достигнутым договоренностям должны одобряться Баку, то, конечно, претензии азербайджанской стороны полностью обоснованы. Опять же, я не знаю тонкостей договоренностей. Я допускаю, что нужно всего лишь провести дополнительные встречи по данному вопросу, и инциденты будут исчерпаны.

Насколько мне известно, основная задача миротворцев это недопущение боевых действий и проникновения армянских боевиков на территорию Азербайджана, и, на мой взгляд, они с этой задачей прекрасно справляются. Что же касается визитов иностранных политиков и прочих деятелей, то да, они являются незаконными, и если подобное осталось незамеченным или визиты были завуалированы армянской стороной под нечто другое, то очевиден факт провокации. И одной из целей этих провокаций является выставить миротворцев в негативном свете", - сказал российский эксперт, выразив уверенность, что миротворцы не пытаются что-то намеренно скрыть от азербайджанской стороны.

В любом случае вопросы поставлены и, по мнению Евгений Михайлова, Москва обязательно даст на них ответы, устраивающие обе наши стороны.

Лейла Таривердиева