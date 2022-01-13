Армения должна признать территориальную целостность Азербайджана

Мир в регионе возможен только на условиях Турции и Азербайджана, потому что Армения является проигравшей стороной в войне. Об этом в эфире YouTube-канала CivilNet заявил армянский политолог Тигран Григорян, передает Day.Az.

"Армении будет вынуждена пойти на серьезные уступки", - отметил он.

По словам политолога, есть два основных условия, от выполнения которых будет зависеть прогресс в армяно-турецких отношениях: это открытие Зангезурского коридора и признание территориальной целостности Азербайджана, путем подписания определенного документа после завершения процесса демаркации и делимитации границ.