https://news.day.az/politics/1426562.html Армения должна признать территориальную целостность Азербайджана - армянский эксперт
Армения должна признать территориальную целостность Азербайджана - армянский эксперт
Мир в регионе возможен только на условиях Турции и Азербайджана, потому что Армения является проигравшей стороной в войне. Об этом в эфире YouTube-канала CivilNet заявил армянский политолог Тигран Григорян, передает Day.Az.
"Армении будет вынуждена пойти на серьезные уступки", - отметил он.
По словам политолога, есть два основных условия, от выполнения которых будет зависеть прогресс в армяно-турецких отношениях: это открытие Зангезурского коридора и признание территориальной целостности Азербайджана, путем подписания определенного документа после завершения процесса демаркации и делимитации границ.
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